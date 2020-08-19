تعرف على العمر الحقيقي لعلا رشدي وزوجها يصغرها بعدد من السنين

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تحتفل الفنانة علا رشدي اليوم بعيد ميلادها الـ40، والتي قدمت عدد كبير من الأعمال الكوميدية.



ولدت علا رشدي لأسرة تنتمي للسلك الدبلوماسي،وعاشت معظم أيام حياتها بالتنقل بين البلدان.



تزوجت علا رشدي من الفنان أحمد داوود، وهو مواليد عام 1983 مما يعني أنه يصغرها بـ3 سنوات.