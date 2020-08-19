تعرف على العمر الحقيقي لعلا رشدي وزوجها يصغرها بعدد من السنين

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 09:38 م
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements
تحتفل الفنانة علا رشدي اليوم بعيد ميلادها الـ40، والتي قدمت عدد كبير من الأعمال الكوميدية.

ولدت علا رشدي لأسرة تنتمي للسلك الدبلوماسي،وعاشت معظم أيام حياتها بالتنقل بين البلدان.

تزوجت علا رشدي من الفنان أحمد داوود، وهو مواليد عام 1983 مما يعني أنه يصغرها بـ3 سنوات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

علا رشدي الفجر أخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

عاجل.. فاتي يصدم خورخي ميسي

منذ أقل من ساعتين

خبر سار.. مصر تسيطر على فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

أزارو يصدم الأهلي بسبب فايلر

منذ 38 دقيقة

أول صفقات برشلونة في عهد كومان

منذ حوالي 6 ساعات

رحل بسبب الشحات وصفقة الأهلي الجديدة.. تفاصيل مكالمة شوبير ورمضان صبحي

منذ حوالي 3 ساعات

كومان: استعدوا لبرشلونة بدون ميسي

منذ حوالي 8 ساعات

كومان يظهر العين الحمراء في برشلونة بتصريح ناري

منذ 37 دقيقة

شوبير يفجر مفاجأة مدوية بشأن خلاف رمضان صبحي والأهلي

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عاجل.. الأوقاف تعلن عودة صلاة الجمعة بالمساجد الكبرى 28 أغسطس

منذ حوالي 4 ساعات

والد ميسي يوجه صدمة قوية لبارتوميو.. تعرف على السبب

منذ ساعتين

منافس عبد الله السعيد.. بيراميدز يتجه لحسم صفقة جديدة من الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

صفقة الموسم.. موقف الأهلي من ضم محمد إبراهيم

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل - مجلس الأهلي يتخذ 4 قرارات جديدة

منذ حوالي 3 ساعات

زيدان يُفكر في التضحية بـ "الأمير"

منذ ساعتين و 9 دقيقة

حقيقة تغريم كوتينيو لبرشلونة 5 مليون يورو بسبب دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 4 ساعات

الكشف عن تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الزمالك

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

14 معلومة عن غادة عبد الرزاق في عيد ميلادها

في عيد ميلاد آمال ماهر.. تعرف على عمرها الحقيقي

معلومات عن ورد الخال في عيد ميلادها

فى يوم ميلاد سمية الخشاب تعرف على عدد زيجاتها وأسباب طلاقها من أحمد سعد

في عيد ميلاد منى زكي.. تعرف على أبرز المحطات في مشوارها الفني

اشتهرت بأدوارها الكوميدية واتجهت لتقديم البرامج التلفزيونية.. ٨ معلومات لا تعرفها عن انتصار

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:02 م

كومان يظهر العين الحمراء في برشلونة بتصريح ناري

عاجل.. فاتي يصدم خورخي ميسي

08:49 م

صفقة الموسم.. موقف الأهلي من ضم محمد إبراهيم

09:29 م

أزارو يصدم الأهلي بسبب فايلر

10:01 م

الكشف عن تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الزمالك

09:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية