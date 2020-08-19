تزوجت أحمد داوود بسبب رائحته.. مالا تعرفه عن علا رشدي

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يحل اليوم 19 أغسطس عيد ميلاد الفنانة علا رشدي، والتي قدمت عدد كبير من الأعمال الفنية وعرفت بالكوميديا التي جذبت غليها الجمهور.



وبالتزامن مع ذلك يرصد "الفجر الفني" بعض المحطات في حياة علا رشدي:



أحبت علا رشدي المسرح وهذا ما جعلها تشارك في عدد من المسرحيات بأمركيا،وتفرغت للتمثيل عقب تخرجها واجتيازها الماجيستير في مجال إدارة الأعمال.



شارك "رشدي" في "ستاند أب كوميدي" وهو ما جذب إليها الجمهور،واختارها طارق العريان للمشاركة في "السلم والتعبان" لتبدأ مسيرتها في عالم السينما، وبدأت أيضا المشاركة في الدراما الكوميدية ومنها "تامر وشوقية"، "سكر وبنجر".



تعرفت علا رشدي على زوجها أحمد داوود في مركز الثقافة وذلك في عام 2006،وكان قد كشف "داوود" سابقا أنه عندما رآها كان يشك أنها رجل،ولكن ما جذبها له هي رائحته الزكية.



تزوجت علا رشدي من أحمد داوود عام 2010،وأنجبا "ميلا، وآدم،وأصبحا الثنائي من أشهر الفنانين على مواقع التواصل الاجتماعي.







