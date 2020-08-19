راحه 48 ساعة للاعبي فاركو قبل العودة للتدريبات بالقسم الثاني

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قرر الجهاز الفني، لفريق فاركو، منح لاعبي الفريق راحه لمدة 48 ساعة، عقب ختام تدريبات الأربعاء، استعداداً لخوض المباريات الرسمية، المتبقية، بالمجموعة الثالثة، لدوري القسم الثاني.



وكان فاركو، قد عاد للتدريبات منذ 4 أسابيع، على ملعبه، وتعادل مؤخراً مع حرس الحدود، بهدف لكل منهما، سجله اللاعب محمود عبد الله، لتجهيز اللاعبين فنيا وبدنيا.



ومن المنتظر أن يعود النادي السكندري، للمرانا الجماعي، عصر السبت المقبل، لإستكمال فترة الإعداد، قبل مواجهة المنصورة، خارج ملعبه، في الجولة الثامنة عشر، للموسم الحالي.



وحقق الفريق السكندري، 8 إنتصارات، خلال الموسم الحالي، في حين تعادل في 8 جولات، بينما تلقى خسارة وحيدة، وأحرز لاعبيه 19 هدف، وعليه 9 أهداف، ويحتل، المركز الثالث، بجدول ترتيب مجموعة بحري، برصيد 32 نقطة.



ومن المقرر أن يلعب النادي السكندري، خمسة مواجهات حاسمة، حيث سيواجة فريق المنصورة في الجولة الـ 18، يوم الثلاثاء 22 سبتمبر، ثم يستضيف دمنهور، قبل أن يخرج لملاقاة الرجاء، كما سيلاقي أبو قير، وسيختتم الدور الثاني، بمواجهة فريق بلدية المحلة

