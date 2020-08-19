علا رشدي تحتفل بعيد ميلادها بهذه الطريقة

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 09:05 م
علا رشدي
علا رشدي
مي مرسي
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احتفلت الفنانة علا رشدي بعيد ميلادها، وذلك من خلال مشاركتها صورة عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت "رشدي" على الصورة تعليقا قائلا: "ده عيد ميلادي شكرا ليكو كلكو على تمنياتكو ليه من أمس، بحبكو كلكو"، وظهرت في الصورة بلوك مختلف وميك أب صاخب.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة علا رشدي مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "100 وش" وذلك بالتعاون مع نيللي كريم وآسر ياسين.
علا رشدي تحتفل بعيد ميلادها بهذه الطريقة
علا رشدي تحتفل بعيد ميلادها بهذه الطريقة

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