ياسمين صبري بإطلالة رقيقة عبر "إنستجرام"

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شاركت الفنانة ياسمين صبري، صور من أحد جلسات تصوير لها وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت ياسمين صبري، بفستان بينك اللون وشعر منسدل على كتفها وميك أب خفيف أثناء استمتاعها بأجواء شمسية، وتفاعل الجمهور مع الصور من خلال خاصية التعليقات وكانت أبرزها "جميلة"،"قمر".



يذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري، مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "فرصة تانية" بجانب أحمد مجدي وهبة مجدي وعدد من الفنانين.