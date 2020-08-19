مصطفى ثابت يهنئ تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بفوز أعضائها في انتخابات الشيوخ

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 07:40 م
الدكتور مصطفى ثابت
الدكتور مصطفى ثابت
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يهنئ الدكتور مصطفى ثابت رئيس تحرير بوابة الفجر، تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لفوز المرشحين الخمسة، على قائمة من أجل مصر، في انتخابات مجلس الشيوخ.

وفاز بعضوية الشيوخ كل من الأستاذ محمد عزمي، والدكتور عمرو عزت، والدكتور محمد عمارة، والطيار محمود القط، والأستاذ محمد السباعي.

وتتمنى بوابة الفجر، تمثيلا مشرفا ومتميزا لأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمجلس الشيوخ، بما يضمن المساهمة في إخراج قوانين منضبطة من خلال الحوار والدراسة والتخصص تخدم الصالح العام المصري.

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