الزمالك يجهز نجم الفريق لإيقاف خطورة معلول في القمة

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 07:30 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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واصل حازم إمام، لاعب الزمالك برنامجه التأهيلي المخصص له من الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة، للتعافي من إصابته بإجهاد في العضلة الأمامية.

 

وخضع إمام لبعض التدريبات التأهيلية بعد تعرضه لإصابة عضلية، أدت إلى غيابه عن مباراتي المقاصة ونادي مصر ببطولة الدوري المصري الممتاز خلال الفترة الماضية.

 

ويستعد الفريق الأبيض لمواجهة الأهلي يوم السبت المقبل على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الـ21 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

 

ويسعى الفرنسي باتريس كارتيرون للدفع بحازم إمام في مباراة القمة المقبلة، لإيقاف خطورة التونسي علي معلول.

 

يذكر أن الزمالك يحتل المركز الثاني بعدما وصل إلى 39 نقطة، خلف الأهلي المتصدر بفارق 17 نقطة كاملة، مع خصم 3 نقاط في نهاية الموسم من رصيد الأبيض.

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