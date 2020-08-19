وكيل أعمال ديبالا يكشف حقيقة رحيله عن يوفنتوس

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 08:31 م
ديبالا
ديبالا
ريهام عبدالمحسن
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نفى خورخي أنطون وكيل أعمال النجم الأرجنتيني باولو ديبالا لاعب فريق يوفنتوس حقيقة الأنباء التي أكدت في الآونة الأخيرة إمكانية رحيل موكله الأرجنتيني عن صفوف السيدة العجوز في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن الأنباء انتشرت مجددًا في الأيام الماضية عن رغبة يوفنتوس في بيع النجم الأرجنتيني الذي حصل على جائزة أفضل لاعب في بطولة الدوري الإيطالي في الموسم المنصرم.

وقال خورخي أنطون في تصريحات صحفية:"قرأت العديد من الشائعات عن ديبالا في الأيام الماضية و هي كلها خاطئة، ديبالا سعيد بالاستمرار في صفوف يوفنتوس".

واختتم أنطون تصريحاته قائلاً:"نحن في الوقت الحالي نعمل مع النادي على تجديد عقده بنفس المطالب القديمة".

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