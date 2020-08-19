السياحة: 700 مطعم وكافيتريا حصلوا على شهادة السلامة الصحية

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 06:08 م
الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار
الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار
حسام زيدان
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قال عبد الفتاح العاصي مساعد الوزير للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، إن 700 مطعمًا وكافيتريا سياحية حصلت حتى الآن على شهادة السلامة الصحية المعتمدة للتشغيل، وذلك بعد التأكد من استيفائهم لكافة الضوابط والاشتراطات التي أصدرتها وزارة السياحة والآثار وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

وأضاف أن لجان الفحص قامت حتى الآن بالتفتيش على 1000 مطعمًا وكافيتريا سياحية بالمحافظات المختلفة، حصل 700 منهم على الشهادة، والباقي سوف يتم المرور عليهم مرة أخرى بعد استيفائهم لكافة الإجراءات المطلوبة للحصول على الشهادة.

وأكد السيد عبد الفتاح العاصي على أن لجان الفحص مستمرة في استكمال أعمال التفتيش، والتأكد من تنفيذ الإجراءات المتبعة بباقي المنشآت السياحية التي تقدمت بطلبات للحصول على شهادة السلامة الصحية المعتمدة، مع التأكيد على الالتزام بكافة الاشتراطات الصحية والاجراءات الوقائية ومواعيد التشغيل المسموح بها.

جدير بالذكر أنه في ضوء القرارات الصادرة عن اجتماع لجنة الأزمات برئاسة مجلس الوزراء، فقد تم الموافقة على السماح بإعادة تشغيل المنشآت السياحية المكشوفة والمغلقة بنسبة 50% من حجم الطاقة الاستيعابية للمنشأة اعتبارا من26 يوليو2020.

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افتتح اليوم الدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار، والأنبا بيمن أسقف نقاده وقوص، ثلاثة أديرة أثرية فى مدينة نقاده بمحافظة قنا وهم دير الملاك ميخائيل ودير الانبا بسنتاؤس ودير مارجرجس المجمع بحاجر نقاده، وذلك بعد الانتهاء من أعمال الترميم والصيانة الخاصة بهم والتى استغرقت ثلاث سنوات وقد شارك فى الافتتاح أسقف الأديرة وعدد من المسئولين بالمحافظة.

وأوضح الدكتور أسامة طلعت أن أديرة نقاده تمثل نموذجا متميزا لعمارة الأديرة القبطية فى جنوب الصعيد المشيدة من الطوب الأجر والطوب اللبن بتشكيلات معمارية بديعة، لافتا إلى أن أعمال الترميم كشفت عن ظهور عناصر معمارية متميزة، بالإضافة الى العديد من أعمدة الجرانيت.

وقد شملت أعمال الترميم بالأديرة الثلاثة ترميم كنيستي الملاك ميخائيل والسيدة العذراء، بالإضافة إلى تدعيم الأساسات ومعالجة الطوب اللبن لجميع الجدران، وتغيير شبكة الكهرباء ومعالجة أرضيات هذه الكنائس، وتدعيم وتقوية الجدران والعقود التي تحمل قباب الكنيسة وتأهيل الموقع لاستقبال المصلين.

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