الاستعلام عن الحد الأدنى لتنسيق القبول للدبلوم الفني الصنايع لنظام الثلاث والخمس سنوات بالكليات والمعاهد المصرية للعام الدراسي 2020/2021

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 05:06 م
تنسيق القبول للدبلوم الفني
تنسيق القبول للدبلوم الفني
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الاستعلام عن الحد الأدنى لتنسيق القبول للدبلوم الفني الصنايع لنظام الثلاث والخمس سنوات بالكليات والمعاهد المصرية للعام الدراسي 2020/2021

يسعى معظم الطلاب الحاصلين على شهادة الدبلوم الفني الصناعي إلى  الالتحاق بالجامعة وتكميل دراستهم للحصول على شهادة البكالوريوس لذلك يتزايد البحث الآن حول معرفة الحد الادنى من تنسيق القبول بالمعاهد والجامعات لطلبة الدبلومات الفنية، وفي هذا التقرير سوف نعرض لكم تفاصيل هذا الموضوع.


تنسيق الدبلومات الفنية 2020 لنظام 3 سنوات لدبلوم الفني  الصناعي والكليات المتاحة 

تم الاعلان من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه سوف يتم  فتح باب تسجيل الرغبات لطلاب الدبلومات الفنية الصناعية لنظام الثلاث والخمس سنوات خلال  شهر اغسطس الجاري  وذلك بعد اعتماد النتيجة فعليا وحصول جميع طلاب الدبلوم الفني الصناعي على درجاتهم، وقد صرح مصدر مسؤول بوزارة التعليم انه قد بغلت نسبة النجاح في شهادة الدبلوم الفني الصناعي نظام  الثلاث سنوات 66% ، ولنظام الخمس سنوات 84.51% ,ويبحث  الطلاب الان  عن تنسيقات القبول  للكليات المتاحة لهم،  وقد حدد مكتب التنسيق للقبول بالجامعات الضوابط والشروط لقبول لطلاب الدبلوم الفني في الجامعات المصرية للعام الجامعي وذلك بنسبة 10% من إجمالي الأعداد المقرر قبولها من طلاب الثانوية العامة.


الكليات المتاحة للدبلومات الفنية الصناعية نظام 3 سنوات 2020

اعلنت الوزارة انه سوف يتم  فتح باب القبول بالكليات التي بها شعب للتعليم فني، وهذه الكليات هي: التربية النوعية، الزراعة، السياحة والفنادق، الخدمة الاجتماعية، التمريض، الهندسة، الفنون التطبيقية، الآثار، الفنون، والتعليم الصناعي وصرحت انه سوف يتم ذلك على أساس التوزيع الجغرافي، بالإضافة إلى أداء اختبارات القدرات للكليات التي تشترط اجتيازها للالتحاق بها عدا كليتي التمريض والسياحة والفنادق، حيث تم إلغاء شرط اختبارات القدرات للالتحاق بهما،  كما اشارت انه سوف يتم ترتيب الطلاب المتقدمين لتحديد المقبولين منهم ببعض الكليات والمعاهد وتحديد الحد الأدنى للقبول بكل كلية في ضوء ما يلي:

ترتيب رغبات الطالب.
أسبقية مجموع الدرجات الحاصل عليها الطالب
الأعداد التي قررتها الوزارة  من الطلاب وهي نسبة 10%

الاستعلام عن الحد الأدنى لتنسيق القبول للدبلوم الفني الصنايع لنظام الثلاث والخمس سنوات بالكليات والمعاهد المصرية للعام الدراسي 2020/2021

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