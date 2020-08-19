بعد احتفال جوجل به.. من هو يوليوس لوثر ماير؟

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 05:30 م
يوليوس لوثر ماير
يوليوس لوثر ماير
أحمد القاسم
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"يوليوس لوثر ماير".. اسم تصدر محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الأخيرة بسبب احتفال المنصة الإلكترونية بيه تقديرا لمجهوداته في خدمة مجال الكيمياء طيلة حياته، وهو ما أدى إلى نتائج هامة في مجال الكيمياء عادت بالنفع على البشرية.

ووضع "جوجل"، عبر صفحته الرئيسية، صباح الأربعاء، صورة لوحة وعليها معادلات ومعدات وأدوات كيميائية، وذلك بالتزامن مع الذكرى 190 لميلاد عالم الكيمياء الألماني، يوليوس لوثر ماير.

وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن يوليوس لوثر ماير الذي يحتفل به محرك "جوجل":

1- ولد العالم الكيميائي الألماني، يوليوس لوثر ماير عام 1830، وقدم العديد من الإسهامات في علم الكيمياء، مثل إثبات العلاقة بين الكتل الذرية وخصائص العناصر، وتُوفي عام 1895.

2- كان عضوًا في أكاديمية سانت بطرسبرج للعلوم والأكاديمية البروسية للعلوم، وعاش متأثرًا بكلًا من فرانز إرنست نيومان، وجوستاف روبرت كيرشهوف.

3- أول من أظهر العلاقة بين الأوزان الذرية وخواص العناصر، كما استنتج أن العناصر تتكون من أنواع عديدة من الجسيمات الأصغر ووجود علاقة بين الكتل الذرية.

4- عمل ماير، مع العالم الكيميائي الروسي ديميترى مندلييف، على تطوير جدول دوري للعناصر، حيث تقع العناصر في مجموعات طبقًا لأوزانها الذرية وخواصها.

5- استنتج أن العناصر تتكون من أنواع عديدة من الجسيمات الأصغر، ودفعت هذه الفكرة أشخاصًا آخرين لدراسة البناء الذري، كما أثبت وجود علاقة بين الكتل الذرية وخواص العناصر ورتب العناصر تصاعديًا وفق الكتل الذرية.

6- استخدم الأوزان الذرية لترتيب 28 عنصرًا في 6 عائلات تحمل خصائص كيميائية وفيزيائية متشابهة، نظرًا لوجود علاقة بين الكتل الذرية وخواص العناصر، ووثقها في كتابه Die modernen Theorien der Chemie عام 1864.

7- كان أحد أشهر العلماء في قرنه وقام بعده العالِم الكيميائي الروسي ديمتري مينديليف علي تطوير الجدول الدوري للعناصر، حيث يتم تجميع العناصر وفقًا لكتلها الذرية وخصائصها، وحصل علي قلادة ديفي في عام 1882.

8- له العديد من المؤلفات منها:- كتاب "Modern theories of chemistry" في عام 1888، وكتاب "Outlines of theoretical chemistry" في عام 1892.

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يوليوس لوثر ماير جوجل الكيمياء الكتل الذرية احتفال

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