دعاء الشيخ رمضان عبد المعز لاستقبال العام الهجري الجديد (فيديو)

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 05:14 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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كشف الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، عن دعاء استقبال العام الهجري الجديد 1442، حيث تحتفل الأمة الإسلامية ببدايته غدا الخميس.

وقال عبد المعز، خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "دي إم سي" اليوم الأربعاء: "ونحن نودع عاما ندعوك يارب، أن جعل العام المنصرم شاهدا لنا لا علينا، واجعل العام القادم أوله صالحا وأوسطه نجاحا وأخره فلاحًا، فإنه لا يقدر على ذلك غيرك يارب العالمين".

وأضاف: "أهل علينا هذا العام بالأمن والإيمان والسلام والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى واجرنا من خزي الدنيا، وعذاب الآخرة ووقفنا إلى ما تحب وترضى".

ومن جهة أخرى، بعث الفريق أول محمد زكي، القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـي، ببرقيـة تهنئـة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبـة حلول العام الهجري الجديد 1442 ه، جاء فيها:

السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى
رئيس الجمهورية - القائد الأعلى للقوات المسلحة

يطيب لى أن أهنئ سيادتكم بمناسبة حلول العام الهجري الجديد داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يكون عام خيرٍ ونماءٍ وتنميةٍ وبناءٍ على الوطن فى ظل قيادتكم نحو غدٍ مشرق آمن بمشيئة الله.

إن رجال القوات المسلحة وهم يهنئون سيادتكم بهذه المناسبة يؤكدون إقتداءهم بصاحبها نبى الأمة محمد صلوات الله عليه وسلامه في الصدق والإخلاص والتفانى فيما يحملونه من مهامٍ ومسئولياتٍ وطنيةٍ حمايةً لمصر وشعبها وصونًا لتاريخها وأمجادها وإعلاءً لعزتها وكرامتها لتظل بين الأمم وطنا يشع بنور الإيمان والعمل والسلام والتقدم.

حفظكم الله ورعاكم وأعز مصر وشعبها وقواتها المسلحة
وكل عامٍ وسيادتكم بخير.

كما بعث الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ببرقية تهنئة مماثلة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بنفس المناسبة.

وبعث الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ببرقيات تهنئة لكل من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وفضيلة مفتى الجمهورية، كما أصدر توجيهًا لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وكذا المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بمناسبة الإحتفال بحلول العام الهجرى الجديد.
كما بعث الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة برقيات تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وفضيلة مفتى الجمهورية كما أصدر توجيهًا لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وكذا المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بنفس المناسبة.

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رمضان عبدالمعز بوابة الفجر الفجر

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