مستشفى الأهلي.. تعرف على مصابي القلعة الحمراء الحمراء قبل موقعة القمة

يستعد عشاق كرة القدم المصرية لمشاهدة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك يوم السبت القادم على ستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.





وكان النادى الأهلى قد حقق الفوز خلال الجولة الماضية من بطولة الدوري المصري الممتاز على حساب أسوان بثلاثية مقابل لا شئ بينما تعادل الزمالك أمام مصر بدون أهداف.





ويُعانى النادى الأهلى من إصابات قوية لعدد كبير من لاعبيه قبل مواجهة الزمالك يوم السبت بعد إصابة الثلاثي محمود متولي وأحمد الشيخ وجيرالدو خلال لقاء أسوان الاخير مما يجعل هناك أزمة لرينيه فايلر قبل مواجهة الزمالك.





وسيكون كل من وليد سليمان وجونيور أجاي فى مركز الجناح بدلًا من الشيخ وجيرالدو والذي أصيبوا قبل مواجهة الزمالك بينما سيكون رامى ربيعة بدلاً من محمود متولي.



