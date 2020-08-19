26 أغسطس.. الحكم في طعون إلغاء قرار رسوب طلاب الثانوية بقضية الغش الجماعي

قررت المحكمة الإدارية العليا الدائرة السادسة فحص طعون تعليم منذ قليل، قبول الطعون الجديدة الخاصة بطلاب مدرسة الشهيد محمد لطفي العشري بوقف تنفيذ والغاء قرار وزير التربيه والتعليم بإلغاء امتحاناتهم ورسوبهم الجماعي العام الدراسي الماضي وإحالة الطعون الي محكمة الموضوع للحكم في موضوع الطعون بجلسة 268 المقبل.





وكانت المحكمة الإدارية العليا الدائرة السادسة موضوع بمجلس الدولة، قضت بوقت سابق في عدد من الدعاوى لصالح الطلاب، بإلغاءحكم محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ.





وأيدت وقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير التربية والتعليم الفني، والمتضمن إلغاء امتحانات طلاب شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2019 لطلاب مدرسة الشهيد محمد لطفي العشري الثانوية بمدينة بيلا محافظة كفر الشيخ، على خلفية اتهام جموع طلاب المدرسة بالغش الجماعي عن طريق الإكراه والتعدي على المراقبين والملاحظين داخل اللجان الامتحانية وتطابق أوراق الإجابات.





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وفي سياق أخر، قضت المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا بمجلس بمجازاة وكيل شئون العاملين بمدرسة الصنايع الثانوية بالسنبلاوين - الدرجة المالية كبير بالمعاش، بعقوبة الغرامة التي تعادل ثمانيةأمثال أجره الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته، كما قضت بمجازاة وكيل مدرسة الصنایع الثانوية

بالسنبلاوين الدرجة المالية كبير معاش الوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الأجر، وذلك بسبب توصيف ثورة 30 يونيو بأنها إنقلاب كما انهم شاطرا بافكارهما جماعة الإخوان الإرهابية.





وقالت المحكمة في حيثياتها ان المحالين ط شاطرا بافكارهما جماعة الإخوان الإرهابية ووصفهما ثورة الشعب في 30يونيو 2013 بانها انقلاب واتهامهما القوات المسلحة والشرطة بقتل معتصمي رابعة وإظهارهما مشاعر السرور والفرح حال الاعتداء الإرهابي على مبنى مديرية أمن الدقهلية.





وأضافت المحكمة، انه وبسؤال رئيس وحدة بمدرسة السنبلاوين الصناعية الثانوية بالتحقيقات أفاد أن المحالين ذكرا أن مشروع الدستور هو دستور الهام شاهين وان الدستور لن يتم وان شهداء مديرية أمن المنصورة مش أحسن من بتوع رابعة اللي قتلهم النظام، وان المحال الثاني كان فرحان جدا بتفجيرات مديرية أمن الدقهلية كما أن المحال الثاني وصف وزير الدفاع باوصاف سينة وقال ذلك من باب الاستهزاء وانه سمع ذلك بنفسه ولذلك قام بتحرير الشكوى ووقع عليها مع زملانه.



