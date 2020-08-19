تعرف على نتيجة الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ 2020 كاملة

خلال مؤتمر صحفي، أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ، تلك الانتخابات التي أجريت في ظل ظروف استثنائية بسبب فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19".





وكانت انتخابات مجلس الشيوخ أجريت خلال يومي 11 و12 أغسطس، وسط إجراءات استثنائية للحد من انتشار فيروس كورونا وسط التجمعات، خاصة بالتزامن مع تراجع الأعداد خلال الفترة الحالية.





ومجلس الشيوخ هو مجلس أقيم ضمن التعديلات الدستورية المصرية 2019 ولكن بصلاحيات محددة ومهام واضحة بعد أن تم استبعاده في دستور مصر 2014 وكان تحت مسمى "مجلس الشورى"، ومن مهامه تدعيم شرعية المؤسسات السياسية من خلال تمثيلية متنوعة ومتكاملة تضم ممثلي الجماعات، والنقابات وممثلي رجال الأعمال، والفاعلين الاقتصاديين على اختلاف مشاربهم، من حيث توسيع وتدعيم القاعدة الديمقراطية للدول، وتمثيل الوحدات الترابية المختلفة وإبراز التوجهات العامة للنشاط الاقتصادي والاجتماعي، وبناء منظومة تمثيلية تؤمّن توازنا أفضل في ممارسة السلطة والمراقبة ونجاح الوظيفة التشريعية من حيث ضمان العمل لبرلمان هادئ ومتوازن.





وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز النقاط بشأن نتيجة الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ:





- عدد أصوات الناخبين المصوتين في انتخابات مجلس الشيوخ، بلغ 8 ملايين و959 ألفا و35 صوتا بنسبة مشاركة 14.23%، وإجمالي عدد الأصوات الصحيحة بلغ 7 ملايين و577 ألفا و741 صوتا بنسبة حضور 84%، فيما بلغ عدد الأصوات الباطلة مليون و381 ألف صوت بنسبة 15.42%.