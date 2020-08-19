تعرف على نتيجة الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ 2020 كاملة
الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 04:17 م
أحمد القاسم
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خلال مؤتمر صحفي، أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ، تلك الانتخابات التي أجريت في ظل ظروف استثنائية بسبب فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19".
وكانت انتخابات مجلس الشيوخ أجريت خلال يومي 11 و12 أغسطس، وسط إجراءات استثنائية للحد من انتشار فيروس كورونا وسط التجمعات، خاصة بالتزامن مع تراجع الأعداد خلال الفترة الحالية.
ومجلس الشيوخ هو مجلس أقيم ضمن التعديلات الدستورية المصرية 2019 ولكن بصلاحيات محددة ومهام واضحة بعد أن تم استبعاده في دستور مصر 2014 وكان تحت مسمى "مجلس الشورى"، ومن مهامه تدعيم شرعية المؤسسات السياسية من خلال تمثيلية متنوعة ومتكاملة تضم ممثلي الجماعات، والنقابات وممثلي رجال الأعمال، والفاعلين الاقتصاديين على اختلاف مشاربهم، من حيث توسيع وتدعيم القاعدة الديمقراطية للدول، وتمثيل الوحدات الترابية المختلفة وإبراز التوجهات العامة للنشاط الاقتصادي والاجتماعي، وبناء منظومة تمثيلية تؤمّن توازنا أفضل في ممارسة السلطة والمراقبة ونجاح الوظيفة التشريعية من حيث ضمان العمل لبرلمان هادئ ومتوازن.
وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز النقاط بشأن نتيجة الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ:
- عدد أصوات الناخبين المصوتين في انتخابات مجلس الشيوخ، بلغ 8 ملايين و959 ألفا و35 صوتا بنسبة مشاركة 14.23%، وإجمالي عدد الأصوات الصحيحة بلغ 7 ملايين و577 ألفا و741 صوتا بنسبة حضور 84%، فيما بلغ عدد الأصوات الباطلة مليون و381 ألف صوت بنسبة 15.42%.
- فوز القائمة الوطنية الموحدة "من أجل مصر" لانتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠، والمشكلة من تحالف يضم ١١ حزبًا سياسيًا، بعد الحصول على أكثر من نسبة الـ 5 %.
- حسم 74 مقعدًا على المقاعد الفردية بانتخابات مجلس الشيوخ 2020 وإجراء جولة الإعادة على 26 مقعدًا آخرين.
- محافظة القاهرة شهدت انتخاب عشرة أعضاء منهم ثمانية أعضاء منتمين إلى حزب مستقبل وطن هم كلًا من عبد الحي الرفاعي، وأحمد حسين صبور، وجمال أبو الفتوح، وياسر محمد زكي، ومحمد المنزلاوي، وخالد مصطفى، وأحمد سمير سيد، ورأفت كمال، بالإضافة إلى عضو من حزب الشعب الجمهوري هو فؤاد القاضي، وآخر مستقل هو هاني لويس مرجان.
- الفائزون داخل محافظة المنوفية هم علاء الدين طاحون والدكتور أسامة فهيم، والإعادة بين كل من هشام على الحج على وحسن ابو القمصان الخولي وصلاح عبدالمعبود فريد السيد ومحمود فريد محمود شرارة.
- فوز كل من فى المقاعد الفردية فى الجيزة وهم عادل عبد الفتاح مأمون، وعصام هلال محمد، وأحمد يسرى السيد عبد العال، عمر أحمد عمر محمد زايد، أحمد إحسان مصطفى دياب، عمرو محمد يسرى إبراهيم، محى محمد حافظ.
- فوز كل من فى المقاعد الفردية فى الفيوم وهم وليد احمد عبد الرحمن، عمرو محمد نبيل، حاتم علوى السيد إدريس.
- في محافظة بنى سويف بشان المقاعد الفردية لانتخابات مجلس الشيوخ فقد تم الإعلان عن فوز محمد على عبد الفضيل، أحد محسن مبارك.
- فاز في محافظة أسيوط مجدى عبد الرحيم سليم.
- فوز كل من الدكتور سيد عبد الحميد سالم الشهرة "السيد حجازي"، سمير محمد البيومي، مصطفي سعيد أمين الشهير بـ "مصطفي الطرباني"، الدكتور نصيف حفناوي العفيفي، مصطفي بيومي محمد والشهير بمصطفي النفيلي بمحافظة القليوبية.
- ومحافظة الغربية شهدت فوز ٤ مرشحين من حزب مستقبل وطن ومرشح من حزب الشعب الجمهوري.
- محافظة المنيا فاز فيها مرشحي مستقبل وطن بمقاعدها الخمسة، وكذاك الحال بالنسبة للمقاعد المخصصة لمحافظات البحر الأحمر والشرقية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء والإسكندرية والبحيرة.
- المحافظات التي ستحسم فيها الانتخابات بجولة إعادة فبلغ عددها ١٤ محافظة ستجري فيها جولة إعادة لشغل عدد ٢٦ مقعد بمجلس الشيوخ، جاء على رأسها محافظة الجيزة والتي ستشهد إعادة الانتخابات على مقعد واحد حيث جرى حسم ٧ مقاعد من المقاعد المخصصة لدائرتها، بالإضافة إلى محافظة القليوبية والتي جرى فيها حسم ٥ مقاعد، ذهب جميعها لحزب مستقبل وطن، فيما ستجري جولة إعادة فيها لشغل المقعد المتبقي بين كلًا من مرشح حزب الشعب الجمهوري أبو سريع إمام، والمرشح المستقل خالد عرفات، وكذلك الحال بالنسبة لمحافظة المنوفية والتي شهدت حسم مقعدين لكلا من علاء الدين طاحون مرشح حزب مستقبل وطن وأسامة فهيم مرشح حزب الشعب الجمهوري، فيما ستشهد المحافظة جولة إعادة على مقعدين آخرين بين ٤ مرشحين بينهما مرشحين منتميين لحزب مستقبل وطن هما كلا من هشام أبو علي وحسن الخولي، وينافسهما كلا من المرشحين صلاح عبد المعبود فايد وأحمد طاهر الفقي.
- ومن بين المحافظات التي ستشهد جولة إعادة أيضا محافظة بني سويف والتي جرى فيها حسم مقعدين ذهبوا لمرشحي حزب مستقبل وطن أحمد حسن سليم ومحمد علي عبد الفضيل، فيما ستجري جول الإعادة على مقعد واحد بين المرشحين نبيل ثروت وأحمد سرور، كما ستشهد محافظة أسيوط انتخابات إعادة على ٣ مقاعد بعدما جرى فيها حسم مقعد واحد فقط لصالح مجدي عبد الرحيم سليم مرشح حزب مستقبل وطن، كما تضم قائمة المحافظات التي ستشهد جولة إعادة تسع محافظات سيجري إعادة الانتخابات على جميع المقاعد المخصصة لها وهي محافظات سوهاج وقنا والأقصر وأسوان ودمياط وبور سعيد والإسماعيلية ومرسى مطروح.
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