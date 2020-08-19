الوطنية للانتخابات: حسم 74 مقعدا فرديا والإعادة على 26 آخرين بانتخابات الشيوخ (فيديو)

قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه تم حسم 74 مقعدًا فرديًا والإعادة على 26 آخرين بانتخابات الشيوخ.





وأضاف "إبراهيم"، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن نتائج انتخابات مجلس الشيوخ، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أنه سيتم الإعادة على مقعد واحد بالقليوبية، و2 بالمنوفية، و2 بكفر الشيخ، ومقعد بالجيزة، ومقعد ببنى سويف، و3 مقاعد بأسيوط، و5 مقاعد بسوهاج، و3 مقاعد بقنا، ومقعدين بالأقصر، ومقعدين بأسوان، ومقعد بدمياط، ومقعد ببورسعيد، ومقعد بالإسماعيلية، ومقعد بمطروح.





وأوضح أن جولة الإعادة تُجرى في الخارج يومي الأحد والاثنين 6-7 سبتمبر 2020، ويومي الثلاثاء والأربعاء 8-9 سبتمبر للمصريين في الداخل.





وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، أنه تم التنسيق بين الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة كرم جبر على أن يكون دخول الصحفيين والإعلاميين إلى مقر مؤتمر إعلان نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ اليوم لحاملي تصاريح الهيئة لعام ٢٠٢٠.















