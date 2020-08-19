بنسبة حضور 14%.. 'الوطنية للانتخابات' تعلن نتائج الجولة الأولى من مجلس الشيوخ

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، رئيس مجلس إدارة الهيئة، نتائج انتخابات مجلس الشيوخ، التي أجريت أيام 9و10 في الخارج، وأيام 11 و12 في الداخل ،وذلك تحت إشراف قضائي كامل، ووسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.





وأكدت الهيئة خلال مؤتمر صحفي بمسبيرو، أن عدد المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين بلغ ٦٢ مليون و٩٤٠ الف و١٦٥ ، وبلغ عدد الحاضرين ٨ مليون و ٩٥٩ ألف و ٣٥ ناخب، بنسبة حضور بلغت ١٤.٢٣٪ ، وبلغت نسبة الأصوات الصحيحة ٧ مليون و ٧٥٧ ألف 741 صوتا، بنسبة حضور بلغت 84,58%.،فيما بلغت نسبة الأصوات الباطلة مليون و831 الف و284 صوت، بنسبة 15.42%.





وقال المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة الوطنية للانتخابات سبق أن أعلنت الجدول الزمني للانتخابات وتلقي طلبات الترشح، وبعد فحص الأوراق تبين أنه من استوفى الشروط الخاصة بالترشح بلغ 797 فردي و100 مترشح على القوائم ومثلهم احتياطي.





وأشار إلى أن الانتخابات أجريت خارج مصر وداخل مصر وكانت الانتخابات تنافسية ترشح فيها من تستوفي الشروط قانوني ووقفت الهيئة وقفة القاضي في تجرده.





وأكد أن الانتخابات جاءت في ظل ظروف بالغة الصعوبة يعرفها القاصي والداني في العالم أجمع وهي فيروس كورونا المستجد، وارتفاع درجات الحرارة واجتاز لشعب المصري تلك الظروف بجدارة وخرج يدلي بصوته في انتخابات حرة ونزيهة.





وأوضح أن الهيئة فعلت انتخاب المصريين في الخارج بالبريد السريع، حتى لا يحرم أي مواطن من الإدلاء بصوته في الانتخابات، وأجريت الانتخابات في الداخل في ظل إجراءات وقائية، وتنافس فيها المرشحون على ١٠٠ مقعد على الفردي و١٠٠ نقعد على القوائم، وشاركت في تغطية ومتابعة تلك الانتخابات ٤٧ منظمة محلية، و ١٤ منظمة اجنية، و ٣٣ مؤسسة محلية إعلام ، و١٦٢ إعلام دولي.





ولفت رئيس الهيئة إلى أن العمل في اللجان الفرعية انتظم، ولم تتلقى الهيئة اي شكاوي مؤثرة في إجراءات العملية الانتخابية من لجنة مراقبة الدعاية في الانتخابات، وتلقت شكوى واحدة بخرق الصمت الانتخابي في جنوب القاهرة وتم إحالة الواقعة للنيابة العامة، كما تسلمت ٤٩ تظلما وتم الفصل فيها جميعا





وأضاف أن الانتخابات تم اجراءها وفق أعلى معايير الشفافية والنزاهة، ووقفنا جميعًا وقفة القاضي في عمله وأدينا عملنا في اكإطار مهني وقانوني، متابعًا: "على الرغم من أن الانتخابات جاءت في ظل ظروف صعبة يعلمها الجميع وهي انتشار فيروس كورنا، وارتفاع درجة حرارة الجو، إلا أن الشعب المصري أثبت للعالم أجمع أنه قادر ع تخطي كل هذه الصعاب وما شجعه ع ذلك الاجراءات المُتخذة من قبل الدولة لتأمين سير الانتخابات".





وأوضح "إبراهيم" أن مجلس الشيوخ سيقوم بدوره الدستوري بالمساندة مع مجلس النواب من أجل نهضة مصرنا الحبيبة، لافتًا إلى أن العملية الانتخابية شهدت تعاونًا كبيرا بين كل الجهات و الهيئات، ومنها القوات المسلحة التي لعبت دورا هاما ونقلت ٥٥ طن اوراق انتخابية بمختلف المحافظات.





وتابع:"حرصنا على مشاركة جميع أبناء مصر في الداخل والخارج، وتم توفير خدمة الاقتراع بالبريد حتى لا يحرم مصري من حقه في التصويت بسبب تفشي فيروس كورونا".





ووجه رئيس الهيئة الشكر لمؤسسات الدولة، وخاصة القوات المسلحة المصرية، التي نقلت 800 قاضي و50 طن أوراق لمحافظات الصعيد والمحافظات الحدودية.





ووجه رئيس اللجنة، الشكر لقوات الشرطة المصرية ووزارة الداخلية، في تأمين الاقتراع والفرز، بحضور مندوبي المرشحين والمنظمات التي بلغت 47 منظمة محلية و14 دولية، و3 مجالس حقوقية، والتغطية الإعلامية، بحضور 33 مؤسسة محلية و162 دولية، مؤكدًا أن العمل باللجان الفرعية انتظم، وإن كان هناك تأجيل في بعض اللجان لبعض الوقت لتأخر وصول القضاة في بعضهم.





ووجه رئيس الهيئة رسالة إلى الشعب المصري، قائلًا: "شكرًا شعب مصر العظيم على مساركتكم، وكنتم على حق وإننا كهيئة نثمن من شارك في عملية الاقتراع، حرصه على ممارسة حقه، ونحث من لم يشارك أن يؤدي واجبه الوطني، إن حرصكم على المشراكة في الظروف التي تمر بها مصر والعالم، أرستلهم رسالة، وقد بلغت العالم، أن مصر بها شعب يلبون النداء بصوت جهير، يملأ الأرض، وإننا على قلب رجل واحد، يحمل راية وطنه، ليبقى العلم المصري مرفوعًا على سارية، متحدثًا ومعبرًا عن تاريخ الوطن وإرادة الأمة، وأثبتهم أننا ماضون إلى المستقبل، متفاخرين بمبادئنا".





ووجه رئيس الهيئة رسالة إلى قضاة مصر قائلًا: "برهن قضاة مصر ورجال جيشها وقضاتها، أنهم مخلصون في حب وطنهم، باذلين من تجلها كل غالي ونفيس".



