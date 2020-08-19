"طوخ وقراها على طريق تحسين الخدمات".. مشروعات صرف صحي تدخل الخدمة قريبًا (صور)

تشهد محافظة القليوبية، خلال الفترة الأخيرة تنفيذ عدد من المشروعات القومية، وخاصة مشروعات الصرف الصحي، حيث يشهد مركز طوخ تنفيذ عدد من مشروعات محطات رفع الصرف الصحي لخدمة عدد من القرى في إطار خطة محافظة القليوبية لحل مشكلة الصرف بهذه القرية وتغطيتها بالخدمة.





البداية هنا بمشروع صرف صحي قرية ترسا وقرقشنده، حيث وصلت نسبة الأعمال في محطة صرف صحي ترسا إلى 99% وذلك بعد تلافي كل الملاحظات ودفع الأعمال بالمحطة وجارٍ توريد مولد الكهرباء والونش المحورى أعلى البيارة، وسيتم تشغيلها فور الانتهاء من نقطة المصب لها وهي محطة أجهور الصغرى حيث يتكلف المشروع 55 مليون جنيه، ويقوم بالأعمال شركة المقاولون العرب، والتي تخدم حوالي 10 آلاف نسمة، ومشروع صرف صحي قرقشندة الفرعية حيث وصلت نسبة تنفيذ الأعمال إلى 99% وجارٍ توريد مولد الكهرباء، وتخدم حوالي 16 ألف نسمة.





ونأتي هنا إلى محطة رفع نامول حيث جرى الانتهاء من خط الطرد وجرى توريد المعدات الميكانيكية ووصلت نسبة تنفيذ الأعمال حوالى 80% وسيجرى الانتهاء من المشروع في سبتمبر العام الجاري، بطاقة ١٠٠٠٠م٣/يوم، وتبلغ قيمة العقد 140 مليون جنيه، وتبلغ مساحة المحطة 4 أفدنة، و٣ قيراط، وجرى عمل الجسات، وجار اعتماد الرسومات.





ونأتي هنا إلى محطة رفع صرف صحي قرية الصفا وعزبة زاوية بلتان، وجار عمل تجارب التشغيل بالمحطة، ووصلت قيمة المشروع حوالي 52 مليون جنيه تقريبًا، وهي محطة معالجة صرف صحي، بطاقة 20 ألف م3/يوم، وجاري عمل توسعات لتصل 30 ألف م3/يوم، وبلغت نسبة التنفيذ 98%، بإجمالي 17000 م/ط مواسير 225-315 بلاستيك- 500- 400600 فخار، 700 زهر مرن 100%، وتخدم حوالي 16 ألف نسمة.





من جانبها قالت الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، إنه يجرى حاليًا دفع الأعمال بهذه المشروعات لرفع المعاناة وتحسين الخدمات لأهالي قرى المركز، موضحة إلى أنه جاري دفع الأعمال لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وزيادة نسب التنفيذ ورفع نصيب الفرد من المياه على أرض المحافظة، مشيدة بجهود شركة المياه والصرف الصحي والجهاز التنفيذي، إلا أن المحافظة مازالت تحتاج إلى رفع كفاءة وتحسين خدمات هذا القطاع الهام والحيوي لجميع المواطنين في المدن والقرى، مشيرة إلى أن المحافظة تحتاج إلى مزيد من الاعتمادات المالية للنهوض بالقطاع بالكامل وتوصيل الخدمة للمناطق المحرومة.





من جانبه قال المهندس مصطفى مجاهد، إن موقف القرى من خدمة الصرف الصحي والتي وصلت إلي 47% وجاري تنفيذ نسبة 22.5 % والقرى المحرومة إلى نسبة 30.5% بعدد 197 قرية على مستوى المحافظة، مشيرًا إلى أنه جار تنفيذ محطات معالجة صرف صحي (أجهور الصغرى – شبلنجة – المنايل– برقطا – نامول – الكوم الأحمر – منشأة الكرام - القشيش) ، وجاري إنشاء توسعات محطات معالجة (الرملة – الوحاشية – ميت كنانة – شركس – ساسل - إمياى) ، وجاري إنشاء 70 محطة رفع على مستوى المحافظة، كما جرى اعتماد خطة إحلال وتجديد بإجمالي مبلغ 92.4 مليون جنيه، فضلا عن محطة صرف صحي أم بيومي التي يتم عمل التجارب بها حاليا وتسليم الشبكات، بالإضافة إلى أعمال إحلال وتجديد بتمويل ذاتي من الشركة بإجمالى مبلغ 40 مليون جنيه.



