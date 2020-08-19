التأديبية تعاقب موظفين بالتعليم هاجموا ثورة 30 يونيو

قضت المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا بمجلس بمجازاة وكيل شئون العاملين بمدرسة الصنايع الثانوية بالسنبلاوين - الدرجة المالية كبير بالمعاش، بعقوبة الغرامة التي تعادل ثمانية أمثال أجره الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته، كما قضت بمجازاة وكيل مدرسة الصنایع الثانوية بالسنبلاوين الدرجة المالية كبير معاش الوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الأجر، وذلك بسبب توصيف ثورة 30 يونيو بأنها إنقلاب كما انهم شاطرا بافكارهما جماعة الإخوان الإرهابية.





وقالت المحكمة في حيثياتها إن المحالين ط شاطرا بافكارهما جماعة الإخوان الإرهابية ووصفهما ثورة الشعب في 30يونيو 2013 بانها انقلاب واتهامهما القوات المسلحة والشرطة بقتل معتصمي رابعة وإظهارهما مشاعر السرور والفرح حال الاعتداء الإرهابي على مبنى مديرية أمن الدقهلية.





وأضافت المحكمة، انه وبسؤال رئيس وحدة بمدرسة السنبلاوين الصناعية الثانوية بالتحقيقات أفاد أن المحالين ذكرا أن مشروع الدستور هو دستور الهام شاهين وان الدستور لن يتم وان شهداء مديرية أمن المنصورة مش أحسن من بتوع رابعة اللي قتلهم النظام، وان المحال الثاني كان فرحان جدا بتفجيرات مديرية أمن الدقهلية كما أن المحال الثاني وصف وزير الدفاع باوصاف سينة وقال ذلك من باب الاستهزاء وانه سمع ذلك بنفسه ولذلك قام بتحرير الشكوى ووقع عليها مع زملانه.





كما أنه وبسؤال م.ع معلم أول بالمدرسة الصناعية بالسنبلاوين بالتحقيقات أفاد أنه سمع بنفسه المحالين يذكرا بأن الدستور هو دستور الهام شاهين وان الدستور دستور انقلابين وقتلة وإنهم عبيد البيادة ولن يتم تمرير الدستور كما أنه رأي المحال الثاني سعيد وفرحان ويهلل بتفجيرات مديرية أمن الدقهلية.



