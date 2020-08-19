ارتفاع معدل التضخم في بريطانيا إلى أعلى مستوى منذ مارس

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 03:49 م
بوابة الفجر
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 قفز معدل التضخم في بريطانيا على نحو غير متوقع الشهر الماضي ليسجل أعلى مستوى منذ مارس، إذ أحجمت متاجر الملابس عن التخفيضات الصيفية المعتادة عقب إعادة فتح أبوابها إثر إجراءات عزل عام بسبب فيروس كورونا، لكن معظم خبراء الاقتصاد يتوقعون أن يعاود النزول قريبا.

وذكر مكتب الاحصاءات الوطنية أن معدل تضخم أسعار المستهلكين السنوي ارتفع إلى واحد بالمئة في يوليو تموز، ما يزيد عن جميع التوقعات في استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء في الاقتصاد.

وذكر المكتب أن أسعار الملابس والأحذية كانت المساهم الأكبر في ارتفاع معدل التضخم.

وارتفع مقياس للتضخم الأساسي يستبعد أسعار الطاقة والوقود والخمور والتبغ المتقبلة عادة، لأعلى مستوى في عام عند 1.8 بالمئة من 1.4 بالمئة في يونيو حزيران مقابل توقعات بانخفاض محدود.

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