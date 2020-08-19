برلمانية تحذر من تهاون أصحاب المقاهي في تنفيذ ضوابط الفتح

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 03:44 م
النائبة شادية ثابت
النائبة شادية ثابت
عبداللطيف هيبة
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حذرت النائبة شادية ثابت، عضو مجلس النواب، من مخالفة الضوابط والقرارات التي اعلنتها الحكومة بشأن عودة المقاهي والكافيهات بنسبة 25% فقط، مشيرة إلى أن معظم المقاهي خالفت التعليمات فضلا عن تجاهل اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة خلال الجلوس، وكذلك اغفال الحفاظ على مسافات التباعد.

ولفتت ثابت، في بيان لها، أن التهاون في تنفيذ الإجراءات التي أعلنتها الحكومة بشأن ضوابط إعادة فتح المحلات والمطاعم والمقاهي من جديد، سيهدر كافة الجهود التي اتخذتها الحكومة المصرية على مدارا الشهور الماضية في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، وفي حالة التهاون والاستهتار بها، ستضطر الحكومة لتشديد الإجرااءت كالسابق وسيتم الغلق بالكامل مرة أخرى، مما يسبب خسارة كبيرة لأصحاب المقاهي ووقف مصدر دخلهم هم وأسرهم.

وطالبت وزارة الداخلية وجميع المحافظين بتكثيف حملات التفتيش على المقاهي والكافيهات، والتأكد من التزامها بنسبة 25% كالتي حددها مجلس الوزراء، وتوقيع غرامات مالية على المقاهي المخالفة، وغلقها إذا لم يتم الاستجابة للإنذار.


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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 911 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 61562 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 163 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 96753 حالة من ضمنهم 61562 حالة تم شفاؤها، و5184 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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