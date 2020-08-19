احصل الآن.. أكواد باقة نت فودافون الشهرية والاسبوعيه واليومية وطريقه الاشتراك فيها





باقة نت فودافون الشهرية | تزايدت حركة مؤشرات البحث من قبل عملاء شركة فودافون وذلك للاستعلام عن أرقام الاشتراك في باقات النت المختلفة التي تمنحها الشركة كل فترة لعملائها حيث تستحدث فودافون خدمات جديده لعملائها كل فترة وذلك لمتحنهم الكثير من الامتيازات التي يحتاجون إليها حيث يتوفر لدي الشركة الكثير من الباقات الشهرية واليومية التي تعطي فرصه لجميع العملاء بالدخول والاستمتاع بعروض النت المتاحة لهم عبر الشركة حيث تعد فودافون من لهم الشركات المتميزة في مجال الاتصالات وذلك لما تمنحه لعملائها من امتيازات مما يساعد إلي زيادة عدد المشتركين بها يوميا.





باقة نت فودافون الشهرية

خصصت شركة فودافون أرقام واكواد خاصه للاشتراك في باقات المختلفة التي تمنحها فودافون لعملائها والتي سنستعرضها لكم في السطور التالية لتقوموا باختيار الباقة المناسبة لكم وتشتركون بها والآن إليكم الباقات الشهرية وهي كالاتي :





- باقة فئة خمس جنيهات وقيمتها 200 ميجا والاشتراك بها عبر الضغط علي #2007 * .

- باقة فئه العشر جنيهات وقيمتها 500 ميجا والاشتراك فيها عبر الضغط علي #2010 * .

- باقة فئة العشرون جنيها وقيمتها 1100 ميجا والاشتراك فيها عبر الضغط علي #2020 * .

- باقة فئة الثلاثون جنيها وقيمتها 1800 ميجا والاشتراك فيها عبر الضغط علي #2030 * .

- باقة فئة الأربعون جنيها وقيمتها 2500 ميجا والاشتراك فيها عبر الضغط علي #2040* .

- باقة فئة الستون جنيها وقيمتها 4000 ميجا والاشتراك فيها عبر الضغط علي #2060 * .

- باقة فئة الثمانون جنيها وقيمتها 6000 ميجا والاشتراك فيها عبر الضغط علي #2080 *.





باقات فودافون الأسبوعية واليومية

- باقة 2 جنيه وقيمتها 50 ميجا ومدتها أسبوع كامل وكودها #72*200*.

- باقة 3 جنيه وقيمتها 100 ميجا ومدتها أسبوع كامل وكودها #73*2000 *.

- باقة 7 جنيه وقيمتها 350 ميجا ومدتها أسبوع كامل وكودها #77*2000*.

- باقة 1 جنية وقيمتها 10 ميجا ومدتها يوم وكودها #01*2000*.

- باقة 1.5 جنيه وقيمتها 30 ميجا ومدتها يوم وكودها #03*2000*.

- باقة 2.5 جنيه وقيمتها 60 ميجا ومدتها يوم وكودها #06*2000*.



