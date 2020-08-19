عاجل.. نيمار مهدد بالإيقاف والغياب عن نهائي دوري أبطال أوروبا

أصبح البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي مهددًا بالإيقاف من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قبل رغم تأهل فريقه إلى نهائي دوري أبطال أووربا بالفوز بثلاثية نظيفة على لايبزيج الألماني في نصف النهائي.

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن أن نيمار خرق البرتوكول الطبي والقواعد الاحترازية لفيروس كورونا بعد تبديل القمصان مع مدافع لايبزيج مارسيل هالستنبرج وأصبح معرضًا للإيقاف من قبل يويفا بسبب انتهاك قواعد الوباء.

وأوضحت "ديلي ميل" أن يويفا أقر أن اللاعبين الذين يبتادلون القمصان عقب المباراة سيتم إيقافهم لمباراة واحدة ويتعين عليهم عزل أنفسهم لمدة 12 يومًا.