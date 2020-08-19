انتهت بالحبس 3 سنوات.. تفاصيل قضية "ضحية التذكرة" بقطار الإسكندرية

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 02:41 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
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أسدلت محكمة جنايات طنطا الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار محمد على سكيكر، الستار، في قضية "ضحية التذكرة"، بمعاقبة رئيس قطار طنطا رقم 934 الإسكندرية -الأقصر، بالحبس 3 سنوات، بسبب وفاة راكب وإصابة زميله، بعد قفزهما من القطار، لعدم دفعهما ثمن التذكرة.

واقعة ضحية التذكرة
ترجع كواليس القضية، قبل عام، حيث أجبر "الكمساري" شابين على القفز خارج قطار طنطا رقم 934 الإسكندرية -الأقصر، ليلقى أحدهما محمد عيد- المعروف إعلاميا بـ "شهيد التذكرة"- مصرعه على الفور.

وأعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنّه في أثناء سير القطار 934 مكيف (الإسكندرية - الأقصر)، وخلال مطالبة رئيس القطار لاثنين من الركاب بدفع قيمة الأجرة امتنعا عن دفعها، وفي أثناء تهدية القطار بمحطة دفرة لوجود عطل في نظام الإشارات بالمحطة، ترجلا من القطار في أثناء سيره ما أدى إلى سقوط أحدهما يدعى محمد عيد، أسفل عجلاته وتوفي في الحال، وأصيب الراكب الآخر، ونقل إلى مستشفى طنطا العام.

ضبط المتهم
وحينها، ألقت مباحث السكة الحديد بطنطا، القبض على كمسري القطار، بعد أن أجبر راكبين من الباعة الجائلين، على إلقاء نفسيهما من القطار أثناء سيره بسرعة كبيرة لعدم دفعهما الأجرة أو تحملهما تذاكر بالغرامة.

المحكمة الجنائية
وأحيل المتهم، إلى نيابة مركز طنطا، ثم صدر قرار من النائب العام المستشار حمادة الصاوي بإحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، بتهمة التسبب في جرح أفضى إلى الموت وجريمة الجرح العمدي.

الحبس 3 سنوات 
واستمرت جلسات المحاكمة في مواجهة المتهم، حتى قضت اليوم الأربعاء، خامس جلسات محاكمة "مجدي إ. ح"، رئيس قطار طنطا رقم 934 الإسكندرية -الأقصر، المتهم في قضية "ضحية التذكرة" بمعاقبته بالحبس 3 سنوات.

وكانت وزارة النقل والمواصلات أعلنت رصد تعويضات بقيمة 100 ألف جنيه لأسرة المتوفى و20 ألف جنيه للمصاب، خلال تعليقه على الواقعة.

وكان سامح عاشور نقيب المحامين قد شكل لجنة ثلاثية من النقابة العامة، تضم كل من عبد الجواد أحمد عضو مجلس النقابة العامة، حسن آمين، محمد حسن للدفاع عن ضحية حادث القطار رقم 934 الإسكندرية -الأقصر، بعد قيام كمسري القطار بإجبار المجني عليهما على القفز من القطار وتسبب في وفاة شاب وإصابة صديقه لعدم دفعهما ثمن التذاكرة.

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