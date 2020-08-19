أمين الفتوى يوضح حكم صيام رأس السنة الهجرية (فيديو)

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 02:23 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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أوضح الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حكم صيام أول يوم في السنة الهجرية.

وأضاف "عمران"، خلال حواره مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الأربعاء، أن عادات المصريين أن يستأنسوا في هذه المناسبة ويتذكروا هجرة الرسول –صلى الله عليه وسلم-، وكثير من المصريين يستقبلوا العام الهجري بالصيام، وهذا أمر حسن يُثاب عليه الإنسان.

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الصيام عبادة وتقرب إلى الله، وبعض الناس اعتادت على عمل عزومة وتقديم أنواع معينة من الأطعمة التي كان يفضلها صاحب الهجرة، منوهًا بأن أول كلمة قالها الرسول –صلى الله عليه وسلم- عند دخوله المدينة: " أَيُّهَا النَّاسُ أَفْشوا السَّلامَ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَصَلُّوا باللَّيْل وَالنَّاسُ نِيامٌ، تَدخُلُوا الجَنَّةَ بِسَلامٍ".

وكلّف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الدكتور محمد عزت مدير مديرية أوقاف أسوان بأداء خطبة الجمعة القادمة بمسجد النور بالقاهرة عن "الدروس والعبر المستفادة من الهجرة النبوية المشرفة في إطار خطة وزارة الأوقاف ومنهجها الراسخ في الدفع بالشباب المتميز من أبنائها في جميع مناحي العمل العلمي والإداري، وفِي إطار خطتها واهتمامها الدعوي بجميع مناطق الجمهورية ولاسيما المناطق الحدودية ودعمها بقيادات شبابية متميزة.

وأعلنت وزارة الأوقاف أنها ستحتفل وزارة الأوقاف بالهجرة النبوية ورأس السنة الهجرية يوم الخميس المقبل بعدد محدود من الحضور في ضوء حرص الوزارة على مراعاة التباعد الاجتماعي وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، وسيكون الحضور قاصرًا على عدد محدود من العاملين بالأوقاف وبعض المدعوين من الشخصيات الدينية.

وأشارت إلى أن موضوع مخالفات البناء وخطرها على الفرد والمجتمع فسيكون موضوع الندوة الثقافية الأسبوعية التي تقام كل ثلاثاء وتذاع على الهواء مباشرة على قناة النيل الثقافية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للإعلام.

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راس السنة الهجرية امين الفتوى

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