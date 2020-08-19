افضل رسائل تهنئة رأس السنة الجديدة 1442.. وافضل ادعية العام الهجري الجديد 1442





افضل رسائل تهنئة رأس السنة الجديدة، تتزايد عمليات البحث بشكل ملحوظ عن افضل رسائل تهنئة رأس السنة الجديدة حيث يرغب اغلب المواطنين في تهنئة اقاربهم واصدقائه واحبابهم بمناسبة حلول العام الجديد الهجري عام 1442، لذالك نعرض لكم من خلال هذا الموضوع افضل رسائل تهنئة رأس السنة الجديدة، تابعونا من خلال هذا الموضوع عبر موقعنا "الفجر" الإلكتروني نقدم لكم كل جدد بمناسبة حلول العام الهجري الجديد.





ادعية العام الهجري الجديد

تتزايد عمليات البحث بشكل ملحوظ عن ادعية العام الهجر ي الجديد وهذا مانقدمه لكم من خلال هذا الموضوع، تابعونا من خلال هذا الموضوع نقدم لكم ادعية العام الهجري الجديد تابعو:





- اللهم في هذا العام الجديد نسالك الهدي والتقي يارب العالمبن.

- اللهم اجعل لنا من امرنا رشدا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا.

- اللهم ارزقنا عمرا مديدا وعملا صالحا طيبا ترضاة اللهم امين.

- اللهم انا نعوذ بك من كبائر الذنوب وصغائرها اللهم امين يارب العالمين.





افضل رسائل تهنئة رأس السنة الجديدة

تتزايد عمليات البحث بشكل ملحوظ عن افضل رسائل تهنئة رأس السنة الجديدة وهذا مانقدمه لكم من خلال هذا الموضوع، تابعونا من خلال هذا الموضوع لنقدم لكم افضل رسائل تهنئة رأس السنة الجديدة تابعو:





- كل عام وانت بخير وسعادة باذن الله.





- عام هجري سعيد عليك وعلي اسرتك باذن الله.





- كل عام وانتم بخير وعام هجري سعيد.





- كل عام وصحيفتك في الاعمال الصالحة وقلبك اكثر صفاءا ونقاءا.





- كل عام هجري وانت والاسرة السعيدة سعدء باذن الله.



