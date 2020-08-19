أحمد السبكي يروج لفيلم "توأم روحي"

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 02:14 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
Advertisements
روج المنتج أحمد السبكي لفيلم "توأم روحي" وذلك من خلال مشاركته البوستر الرسمي للفيلم عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق علي البوستر قائلاً : فيلم "توأم روحي" حالياً بجميع السينمات.

فيلم "توأم روحى" بطولة حسن الرداد وأمينة خليل وعائشة بن أحمد والفنانة الراحلة رجاء الجداوى، وتأليف أمانى التونسى وإنتاج أحمد السبكى وإخراج عثمان أبو لبن.

من ناحية أخري أوضح أحمد السبكي، أن الفيلم سيكون إهداء للراحلة رجاء الجداوي، حيث نشر بوستر الفيلم وتصدرت رجاء الجداوي البوستر، 


وعلق قائلاً: "فيلم "توأم روحي " إهداء إلي الفنانة الجميلة الراحلة رجاء الجداوي".

أخبار تهمك

برشلونة يستغني عن نجمين لضم لاوتارو مارتينيز

منذ ساعة

الأهلي يخطط لصفقة جديدة

منذ ساعتين و 27 دقيقة

الأهلي يقترب من التوقيع مع نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 7 ساعات

مرشح لرئاسة برشلونة يتعهد بإقالة كومان

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. رمضان صبحي يرد "فلوس" الأهلي ويرفض مبدأ العودة

منذ حوالي 7 ساعات

أجبرته على الرحيل.. أسرار الـ60 دقيقة بين الخطيب ورمضان صبحي

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على حقيقة توقيع نجم الزمالك للأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

"شركة بطاطس" تهدد رمضان صبحي بالحبس بعد رحيله عن الأهلي

منذ ساعة و نصف

عاجل - برشلونة يوافق علي بيع ميسي.. ويحدد شروط رحيله

منذ حوالي 18 ساعة

خبر سار.. مصر تسيطر على فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

برشلونة يتخلى عن لويس سواريز

منذ أقل من ساعتين

رسميا.. دورتموند يتعاقد مع نجم ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

تركي آل الشيخ: تعبت وأنا بقول متصدقوش حد بيتكلم عني

منذ حوالي 17 ساعة

المشروع الذي يحسم بقاء ليونيل ميسي في برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

أحمد حسن يفجرها: الأهلي يرغب بقوة في التعاقد مع محمد إبراهيم

منذ نصف ساعة

رسميا.. برشلونة يعلن خليفة إريك أبيدال

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:06 م

برشلونة يستغني عن نجمين لضم لاوتارو مارتينيز

خبر سار.. مصر تسيطر على فيروس كورونا (فيديو)

08:44 ص

تعرف على حقيقة توقيع نجم الزمالك للأهلي

11:53 ص

برشلونة يتخلى عن لويس سواريز

01:15 م

الأهلي يخطط لصفقة جديدة

12:38 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية