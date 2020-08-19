أحمد السبكي يروج لفيلم "توأم روحي"

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روج المنتج أحمد السبكي لفيلم "توأم روحي" وذلك من خلال مشاركته البوستر الرسمي للفيلم عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلق علي البوستر قائلاً : فيلم "توأم روحي" حالياً بجميع السينمات.



فيلم "توأم روحى" بطولة حسن الرداد وأمينة خليل وعائشة بن أحمد والفنانة الراحلة رجاء الجداوى، وتأليف أمانى التونسى وإنتاج أحمد السبكى وإخراج عثمان أبو لبن.



من ناحية أخري أوضح أحمد السبكي، أن الفيلم سيكون إهداء للراحلة رجاء الجداوي، حيث نشر بوستر الفيلم وتصدرت رجاء الجداوي البوستر،





وعلق قائلاً: "فيلم "توأم روحي " إهداء إلي الفنانة الجميلة الراحلة رجاء الجداوي".

