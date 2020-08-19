مسلحون يحتجزون مئات الرهائن في مدينة نيجيرية

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 01:33 م
قوات الأمن
قوات الأمن
وكالات
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أعلن مصدر أمني نيجيري، اليوم الأربعاء، أن عدد من المسلحين احتجزوا مئات الرهائن في مدينة نيجيرية، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي سياق آخر، قتل 59 شخصاً في شمال شرق نيجيريا في هجوم شنّه عناصر من تنظيم داعش في غرب أفريقيا، بحسب ما أفاد مسؤول في القرية، وقادة في ميليشيا محلية لوكالة "فرانس برس."

 

وقال بابكر كولو، قائد الميليشيا المحلية، إن مسلحين من تنظيم داعش، هاجموا، قرابة الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت جرينتش، قرية فيلو التي يقطنها مربو ماشية والواقعة في مقاطعة غوبيو بولاية بورنو، مما أسفر عن سقوط 59 قتيلاً في صفوف سكانها، في حصيلة أكدها قيادي آخر في الميليشيا نفسها، ومسؤول محلي.

 

ووفقاً لكولو فقد "تم إحصاء 59 جثة عقب الهجوم".

 

وأوضح أن "البعض تم إطلاق النار عليهم، والبعض الآخر دهسهم" الإرهابيون بمركباتهم.

 

من جهته أعلن مسؤول محلّي في القرية لفرانس برس أنّ عناصر داعش في غرب أفريقيا شنّوا الهجوم انتقاماً لمقتل رفاق لهم على أيدي عناصر في الميليشيا المكلّفة حماية ماشية القرية من السرقة.

 

وقال المسؤول المحلي مشترطاً عدم نشر اسمه "لقد فقدنا 59 من أقاربنا في هذا الوقت القصير".

 

بدوره قال إبراهيم ليمان القيادي في ميليشيا الدفاع الذاتي المحلية إن الهجوم أوقع 59 قتيلاً، مشيرا إلى أن عمليات السرقة المتكرّرة لمواشي القرية دفعت السكان إلى تشكيل ميليشيا للحماية والحراسة.

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نيجيريا مسلحون قوات نيجيرية احتجاز رهائن

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