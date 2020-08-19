قراران هامان.. 4 مستجدات بشأن تظلمات الثانوية العامة

مازالت تظلمات الثانوية العامة ونتائجها تشغل الطلاب وأولياء الأمور خلال الفترة الحالية، في ظل مساع الطلاب لمراجعة أوراقهم من أجل التأكد من الدرجات الممنوحة لهم في الاختبارات التي أجريت وسط ظروف استثنائية بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





105 آلاف طالب وطالبة تقدموا بتظلمات

وحتى الآن تقدم قرابة 105 آلاف طالب وطالبة بتظلمات على نتيجة الثانوية العامة 2020، وذلك من أجل الاطلاع على أوراقهم ومعرفة مدى تطابق درجاتهم التي حصلوا عليها مع تقدير وتصحيح المعلمين لهم.





واقعة الطالبة سلمى حاتم

ولعل أبرز المستجدات التي طرأت على تظلمات الثانوية العامة هي الطالبة التي حصلت على 35 درجة بعد تظلمها في أحد المواد، حيث حصلت الطالبة سلمى حاتم على على 35 درجة زيادة في مادة اللغة العربية بعد تظلمها من نتيجة الثانوية العامة، بعد ظهور النتيجة وحصولها على 40 من 80 في المادة، وبعد التظلم حصلت على 75 درجة.





وحصلت الطالبة سلمى حاتم أحمد محمود، من مدرسة منارة القاهرة الخاصة بنات، التابعة لإدارة شرق مدينة نصر التعليمية بالقاهرة، ورقم جلوسها ٢٠٢٤٥٠، على 35 درجة كاملة في مادة اللغة العربية وحدها ليرتفع مجموعها في المادة من 40 درجة إلى 75 درجة، وبالتالي مجموع الطالبة الكلي ارتفع من ٣٦٤.٥ درجة إلى ٣٩٤.٥ درجة.





إحالة المسئولين عن الواقعة للتحقيق

وفي هذا الشأن قال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم رئيس امتحانات الثانوية العامة إن الخطأ في حالة الطالبة سلمى حاتم هو خطأ فردي ومن الصعب تكراره ولا يمكن تعميمه، وأنه قد تم إحالة جميع المتسببين في هذا الخطأ للتحقيق وإيقافهم عن العمل بلجنة النظام والمراقبة.





آخر موعد للتقديم.. غدا الخميس

كما قررت وزارة التربية والتعليم عدم مد فترة قبول تظلمات الطلاب من نتيجة الثانوية، حيث قال الدكتور رضا حجازى، رئيس امتحانات الثانوية العامة، إن غدا الخميس هو أخر يوم لتلقى طلبات التقدم بتظلمات على نتيجة الثانوية العامة، ولا يوجد مد لتلقى الطلبات.



