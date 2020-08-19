قراران هامان.. 4 مستجدات بشأن تظلمات الثانوية العامة

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 01:12 م
بوابة الفجر
أحمد القاسم
Advertisements
مازالت تظلمات الثانوية العامة ونتائجها تشغل الطلاب وأولياء الأمور خلال الفترة الحالية، في ظل مساع الطلاب لمراجعة أوراقهم من أجل التأكد من الدرجات الممنوحة لهم في الاختبارات التي أجريت وسط ظروف استثنائية بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

105 آلاف طالب وطالبة تقدموا بتظلمات
وحتى الآن تقدم قرابة 105 آلاف طالب وطالبة بتظلمات على نتيجة الثانوية العامة 2020، وذلك من أجل الاطلاع على أوراقهم ومعرفة مدى تطابق درجاتهم التي حصلوا عليها مع تقدير وتصحيح المعلمين لهم.

واقعة الطالبة سلمى حاتم 
ولعل أبرز المستجدات التي طرأت على تظلمات الثانوية العامة هي الطالبة التي حصلت على 35 درجة بعد تظلمها في أحد المواد، حيث حصلت الطالبة سلمى حاتم على على 35 درجة زيادة في مادة اللغة العربية بعد تظلمها من نتيجة الثانوية العامة، بعد ظهور النتيجة وحصولها على 40 من 80 في المادة، وبعد التظلم حصلت على 75 درجة.

وحصلت الطالبة سلمى حاتم أحمد محمود، من مدرسة منارة القاهرة الخاصة بنات، التابعة لإدارة شرق مدينة نصر التعليمية بالقاهرة، ورقم جلوسها ٢٠٢٤٥٠، على 35 درجة كاملة في مادة اللغة العربية وحدها ليرتفع مجموعها في المادة من 40 درجة إلى 75 درجة، وبالتالي مجموع الطالبة الكلي ارتفع من ٣٦٤.٥ درجة إلى ٣٩٤.٥ درجة.

إحالة المسئولين عن الواقعة للتحقيق
وفي هذا الشأن قال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم رئيس امتحانات الثانوية العامة إن الخطأ في حالة الطالبة سلمى حاتم هو خطأ فردي ومن الصعب تكراره ولا يمكن تعميمه، وأنه قد تم إحالة جميع المتسببين في هذا الخطأ للتحقيق وإيقافهم عن العمل بلجنة النظام والمراقبة.

آخر موعد للتقديم.. غدا الخميس
كما قررت وزارة التربية والتعليم عدم مد فترة قبول تظلمات الطلاب من نتيجة الثانوية، حيث قال الدكتور رضا حجازى، رئيس امتحانات الثانوية العامة، إن غدا الخميس هو أخر يوم لتلقى طلبات التقدم بتظلمات على نتيجة الثانوية العامة، ولا يوجد مد لتلقى الطلبات.

ويمكن للطالب معرفة نتيجة تظلمه بالدخول على الموقع الإلكتروني المخصص للتظلمات من هنا، وكتابة البيانات المطلوبة هي الجنسية، ورقم الجلوس والرقم القومي للطالب، ليمكنك الموقع من معرفة نتيجة تظلمك في المواد التي تقدمت بها إلى الوزارة، وبعد إدخال البيانات السابق ذكرها اضغط "عرض نتيجة التظلم" ستظهر نتيجتك.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سلمى حاتم تظلمات الثانوية العامة بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. رمضان صبحي يرد "فلوس" الأهلي ويرفض مبدأ العودة

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يخطط لصفقة جديدة

منذ ساعة

والد ميسي يحرج رئيس برشلونة

منذ ساعتين و 55 دقيقة

مرشح لرئاسة برشلونة يتعهد بإقالة كومان

منذ حوالي 3 ساعات

أجبرته على الرحيل.. أسرار الـ60 دقيقة بين الخطيب ورمضان صبحي

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يقترب من التوقيع مع نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 6 ساعات

برشلونة يتخلى عن لويس سواريز

منذ أقل من نصف ساعة

تركي آل الشيخ: تعبت وأنا بقول متصدقوش حد بيتكلم عني

منذ حوالي 16 ساعة

تعرف على حقيقة توقيع نجم الزمالك للأهلي

منذ أقل من ساعتين

قبل رونالد كومان.. تاريخ المدربين الهولنديين مع برشلونة (يوهان كرويف الأنجح)

منذ أقل من نصف ساعة

بداية الثورة.. كومان يطلب التعاقد مع ثلاث صفقات مدوية

منذ حوالي 18 ساعة

فضيحة التسريبات تهز الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

خبر سار.. مصر تسيطر على فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

رسميا.. برشلونة يعلن خليفة إريك أبيدال

منذ أقل من ساعتين

المشروع الذي يحسم بقاء ليونيل ميسي في برشلونة

منذ ساعتين و 6 دقيقة

عاجل - برشلونة يوافق علي بيع ميسي.. ويحدد شروط رحيله

منذ حوالي 16 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:44 ص

خبر سار.. مصر تسيطر على فيروس كورونا (فيديو)

تعرف على حقيقة توقيع نجم الزمالك للأهلي

11:53 ص

الأهلي يخطط لصفقة جديدة

12:38 م

رسميا.. برشلونة يعلن خليفة إريك أبيدال

11:57 ص

مرشح لرئاسة برشلونة يتعهد بإقالة كومان

10:26 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية