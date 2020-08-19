المخابز عن خفض وزن الرغيف: ننفذ أوامر الدولة (فيديو)

قال عطية حماد، رئيس شعبة المخابز بالقاهرة، إن الميزان ما قبل قرار تخفيض وزن الخبز المدعم، كان 110 للخبز الطري، و100 للملدن والمجري، وتم توحيد جميع الأوزان في المنظومة الجديدة لتصبح 90 جراما.





وأضاف "حماد"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "أمن وأمان" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، اليوم الأربعاء، أن الدولة لها مقوماتها وقوانينها التي تحكم صناعة رغيف الخبز، ومنتجي الخبز ينفذوا قوانين الدولة وما تأمر به طالما انهم يحصلوا على حقوقهم.





وتابع رئيس شعبة المخابز بالقاهرة، أنه منذ عام 2014 وحتى الآن أصبح الخبز متوفر وبجودة عالية، منوهًا بأننا سنواجه مشكلات في تطبيق منظومة تخفيض وزن رغيف الخبز، ولكن علينا ان نتحمل، مناشدًا الدولة بالجلوس مع أصحاب المخابز للتعرف على مشاكلهم في تطبيق المنظومة والعمل على حل المشكلات الفورية، مشددًا على أن الدقيق متوفر ولا توجد أي مشكلة في توافر الخبز.





وقال الدكتور عبد النعيم حامد وكيل أول وزارة التموين بالقاهرة، إن الوزارة عقدت عدة اجتماعات مع شعبة المخابز وطالب فيها أصحاب المخابز بإعادة النظر في تكلفة الخبز وزيادة المقابل المادي بعد ارتفاع تكلفة التشغيل وتأثيرات أزمة كورونا.





وتابع "حامد"، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الخبز أنواع منه الطري والملدن والمجري والوزارة ترى توحيد الأصناف وزيادة انتاجية جوال الدقيق وأن زيادة الإنتاجية وخفض وزن الرغيف لـ90 جرام يسعى لزيادة التنافسية بين المخابز مشيرا إلى أن هناك عقوبات مغلظة على التلاعب في الأوزان تصل لإغلاق المخبز.





وأضاف وكيل أول وزارة التموين بالقاهرة أن حصة المخابز والمواطن ثابتة من الخبز والمهم أن يحصل المواطن على "عيش نضيف" مع توحيد أوزان الخبز بالكامل بما يحافظ على منظومة صناعة الخبز.



