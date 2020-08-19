مصريان يحصلان على  134 ألف جنيه مستحقاتهما بالإمارات

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 12:53 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبي بالإمارات العربية المتحدة نجح فى تسوية مستحقات نهاية الخدمة للمواطن "ب .م .ع. أ" بالشركة التي يعمل بها، ومساعدة المواطن "بكير" في الحصول على الحكم التنفيذي الصادر لصالحه من خلال التسوية مع شركته، فضلا عن في مساعدة المواطنين "أ.م.م " و"م .م.أ" في توفير تذكرة طيران لكل منهما للعودة لأرض الوطن، وبلغ إجمالي المستحقات 30 ألفا و980 درهماً إماراتياً، أي ما يوازي 134 ألفاً و453 جنيها مصرياً تقريباً.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، أن  الوزير كلف مكتب التمثيل العمالى بأبوظبي بمتابعة مشكلة المواطنين المذكور من العاملين بشركتين بالإمارات لتضررهم من عدم صرف مستحقاتهم، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.

وقال: إن الوزير تلقى تقريرا عبر الملحق العمالي حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي،  أكدت فيه أن المكتب قام  بتنفيذ  تكليفات الوزير بتسويه مستحقات نهاية الخدمة  للمواطن" ب .م .ع. أ" مع شركته واستلم  26 ألفا و475 درهماً و"تكت" المغادرة، ومساعدة المواطن "بكير"في الحصول على الحكم التنفيذي الصادر لصالحه بمبلغ 4 ألاف و505 دراهم من خلال التسوية مع الشركة وتم توجيه الشكر للشركتين على تعاونهما مع مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية.

كما استطاع مكتب التمثيل العمالي في مساعدة المواطنين "أ.م.م" و "م .م.أ" في توفير تذكرة طيران لكل منهما للعودة لأرض الوطن  نظرا لظروفهما واستجابة لطلبهما من خلال تواصلهما مع المكتب.
 

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