بولونيا الإيطالي يكشف حقيقة التفاوض مع رمضان صبحي

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 01:15 م
رمضان صبحي
رمضان صبحي
محمد الصو
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كشف نادي بولونيا الإيطالي، حقيقة التفاوض مع رمضان صبحي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، للحصول على خدماته بالموسم الجديد.

وكانت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية"، أكدت وجود مفاوضات من نادي بولونيا للتوقيع مع لاعب الأهلي السابق، مع بداية الموسم المقبل.

وأوضحت، أن دخول بولونيا في التفاوض مع اللاعب، بسبب اعتقادهم بأنه يشبه زميله المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.

ورد والتر سابتيني منسق الفريق الإيطالي، في تصريحات له اليوم على أنباء التفاوض مع اللاعب، حيث أكد بأن ناديه غير مهتم بخدماته.

وأضاف: "اللاعب ليس ضمن حساباتنا ولم تدخل في مفاوضات معه أو مع ناديه اللندني كما تردد، في الفترة الحالية".

وأعلن النادي الأهلي، عن إغلاق ملف التفاوض مع رمضان صبحي عقب نهاية إعارته، بعدما أبدى رغبة في الانتقال إلى صفوف بيراميدز سبورت، بالموسم الجديد.

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