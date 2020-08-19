تقرير: احتمالية غياب مان سيتي واليونايتد عن انطلاقة البريميرليح

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 12:37 م
بوابة الفجر
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كشفت صحيفة تايمز أنه لن يتعين على مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد المشاركة في الجولة الافتتاحية للموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد الوصول إلى أدوار متقدمة في أوروبا.

وانتهى موسم سيتي عندما خسر 3-1 أمام أولمبيك ليون في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا يوم 15 أغسطس بينما اختتم يونايتد مسيرته بالخسارة في قبل نهائي الدوري الأوروبي أمام أشبيلية في اليوم التالي.

ومن المقرر انطلاق الدوري الإنجليزي في 12 سبتمبر.

وقالت صحيفة تايمز إنه يحق لكل ناد الحصول على 30 يوما من الراحة قبل العودة إلى المباريات لذا من المرجح أن يبدأ سيتي ويونايتد مشواريهما من الجولة التالية.

لكن ولفرهامبتون واندرارز، الذي خرج من الدوري الأوروبي أمام أشبيلية في 11 أغسطس، سيتعين عليه الظهور في أول جولة.

وأنهى سيتي موسم 2019-2020 في المركز الثاني وبفارق 15 نقطة عن جاره يونايتد ثالث الترتيب.


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