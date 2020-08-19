ليكرز يتلقى الهزيمة في بداية مشواره بالأدوار الإقصائية في دوري السلة الأمريكي

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 11:57 ص
بوابة الفجر
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تلقى لوس أنجليس ليكرز الهزيمة في بداية مشواره بالأدوار الإقصائية (بلاي أوف) بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين وخسر أمام بورتلاند تريل بليزرز 93 / 100 صباح الأربعاء في افتتاح مواجهة الفريقين في دور الثمانية للمناطق.

وسجل داميان ليارد 34 نقطة ليقود بورتلاند إلى الفوز ويفسد الظهور الأول للنجم ليبرون جيمس مع فريق ليكرز في الأدوار الإقصائية.

وسجل جيمس 23 نقطة و17 متابعة و16 تمريرة حاسمة لليكرز، لكنه لم ينجح في إنقاذ الفريق من الهزيمة.

وحقق نيكولا فوسيفيتش أفضل رقم في سجل مشاركاته بالأدوار الإقصائية، حيث سجل 35 نقطة و14 متابعة ليقود أورلاندو ماجيك إلى الفوز على ميلواكي بكس 122 / 110.

وكان جيانيس أنتيتوكونمبو أفضل عناصر ميلواكي بكس خلال المباراة حيث سجل للفريق 31 نقطة و17 متابعة وسبع تمريرات حاسمة.

وفي مباراتين أخريين، تغلب ميامي هيت على إنديانا بيسرز 113 / 101 وهيوستن روكتس على أوكلاهوما سيتي ثاندر 123 / 108.

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