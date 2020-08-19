الأردن يسجل إصابة جديد بكورونا في جمرك العقبة

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 11:51 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
Advertisements

سجلت السلطات الصحية في الأردن، اليوم الأربعاء، إصابة جديدة بفيروس كورونا، لموظف يعمل في منطقة جمرك العقبة بالأردن.

 

ووفقًا للسلطات الصحية الأردنية، أن المصاب من سكان العاصمة عمان، ويعمل في العقبة، ويقطن فيها مع زملاء له في العمل، ومخالط لشقيقته المصابة بالفيروس.

 

وباشرت الفرق المختصة إجراءات عزل مسكن المصاب، وأخذ عينات من المخالطين له.

 

بدأت السلطات الأردنية، اليوم الاثنين، إجراءات عزل مدينة الرمثا، بعد تسجيل عدة إصابات بفيروس كورونا، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

أعلنت وزارة الداخلية الأردنية، اليوم الأربعاء، إغلاق الحدود مع سوريا لمدة أسبوع على خلفية وصول حالات مصابة بفيروس كورونا، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وأعلنت السلطات الأردنية، في وقت سابق، عن تسجيل أعلى حصيلة إصابات بفيروس كورونا المستجد محلية منذ أشهر، حيث قال وزير الصحة سعد جابر، إنه تم تسجيل 14 حالة محلية من أصل 16.

 

قال الدكتور طارق الحموري وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني  إنه تم إغلاق حوالي 2600 منشأة منذ بداية الحظر وحتى الآن لمخالفتها اجراءات السلامة العامة والوقاية الصحية والتشريعات وأوامر الدفاع والقيام ب 2860 جولة رقابية من قبل الوزارة بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة.

 

واضاف في بيان اليوم الاحد : لقد تجاوز عدد المنشآت التي تمت زيارتها من قبل لجان التفتيش المشتركة والجهات الرقابية المعنية للتأكد من التزامها بإجراءات السلامة العامة والوقاية الصحية وأوامر الدفاع منذ فرض الحظر وحتى اليوم أكثر من 130 ألف منشأة بمختلف مناطق المملكة.

 

وشدد الوزير على ضرورة تكثيف عمليات الرقابة على مختلف المنشآت للتأكد من التزامها بإجراءات السلامة العامة والاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وتطبيق أوامر الدفاع والقرارات الحكومية الصادرة بهذا الشأن.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا جمرك العقبة الأردن إصابة جديدة

أخبار تهمك

عاجل - برشلونة يوافق علي بيع ميسي.. ويحدد شروط رحيله

منذ حوالي 14 ساعة

بداية الثورة.. كومان يطلب التعاقد مع ثلاث صفقات مدوية

منذ حوالي 16 ساعة

نجم نيس السابق على رادار برشلونة في الميركاتو الصيفي

منذ ساعة و 20 دقيقة

تفاصيل أزمة أمير مرتضى في مباراة الزمالك ونادي مصر

منذ حوالي 4 ساعات

خبر سار.. مصر تسيطر على فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يقترب من التوقيع مع نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 4 ساعات

مرشح لرئاسة برشلونة يتعهد بإقالة كومان

منذ ساعة و نصف

تركي آل الشيخ: تعبت وأنا بقول متصدقوش حد بيتكلم عني

منذ حوالي 14 ساعة

المشروع الذي يحسم بقاء ليونيل ميسي في برشلونة

منذ أقل من نصف ساعة

أجبرته على الرحيل.. أسرار الـ60 دقيقة بين الخطيب ورمضان صبحي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. رمضان صبحي يرد "فلوس" الأهلي ويرفض مبدأ العودة

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة جديدة بشأن رمضان صبحي والأهلي

منذ يوم

"حماية المستهلك" تزف خبرا سارا بشأن مصروفات "أتوبيسات" المدارس (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

والد ميسي يحرج رئيس برشلونة

منذ ساعة و 16 دقيقة

فضيحة التسريبات تهز الزمالك

منذ ساعتين و 29 دقيقة

الأهلي يرد على التعاقد مع نجم الزمالك السابق.. والخطيب يجهز مفاجأة

منذ حوالي 18 ساعة

موضوعات متعلقة

الحكومة الأردنية تقرر إغلاق المراكز التجارية والتجمّعات

تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في الأردن

الأردن يعلن تمديد إغلاق المؤسسات حتى نهاية الشهر الجاري

تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الأردن

وزير الصحة الأردني: تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا

الأردن: إغلاق 2600 منشأة منذ الحظر لمخالفتها اجراءات السلامة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:44 ص

خبر سار.. مصر تسيطر على فيروس كورونا (فيديو)

مرشح لرئاسة برشلونة يتعهد بإقالة كومان

10:26 ص

والد ميسي يحرج رئيس برشلونة

10:43 ص

المشروع الذي يحسم بقاء ليونيل ميسي في برشلونة

11:33 ص

الأهلي يقترب من التوقيع مع نجم الزمالك السابق

07:45 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية