بيان عاجل من التموين في اليوم الأول لتطبيق الآلية الجديدة لمنظومة الخبز





أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية بيانًا، منذ قليل، أنه في اليوم الأول لتطبيق التكلفة الجديدة لمنظومة الخبز، والتي بدأت، اليوم الثلاثاء، قامت، اليوم، كل مديريات التموين والتجارة الداخلية والتابعة لوزارة التموين، بالمرور الدوري والميداني على أرض الواقع على معظم المخابز على مستوى الجمهورية؛ وذلك لمتابعة سير العمل فى المخابز وانتظام صرف الخبز للمواطنين بموجب البطاقات التموينية والتأكد من التزام كل المخابز بالتعليمات الوزارية المنظمة للعمل، والخاصة بالمواصفات والجودة والأوزان.









وقام مفتشو التموين، اليوم، بعمل حملات موسّعة على المخابز بالمحافظة للتأكد من انتظام إنتاج الخبز المدعم وطرحه للمواطنين بالسعر المقرر وهو 5 قروش، وتذليل أي عقبات تواجه منظومة الإنتاج، وأنه يتم إنتاج ما يقرب من 250 و275 مليون رغيف فى اليوم، من جانب أكثر من 30 ألف مخبز.









مع تأكيد مجموعة من الثوابت فى منظومة الخبز، ومن أهمها بقاء سعر رغيف الخبز للمواطن المصرى وهى (5 قروش على بطاقة التموين)، وعدم المساس بسعره.









وهو الأقل سعرًا على المستوى العالمي، كما أنه من بين المخبوزات الأفضل من حيث القيمة الغذائية، مع استمرار تحمُّل الدولة ممثلة فى وزارة التموين لفرق التكلفة الإنتاجية لرغيف الخبز الواحد، والتى تصل لأكثر من (50 قرشًا)، وكذلك المحافظة على الكميات المتوفرة نفسها للمواطن المصرى يوميًّا.











