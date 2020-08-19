بيان عاجل من التموين في اليوم الأول لتطبيق الآلية الجديدة لمنظومة الخبز

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 11:36 ص
بوابة الفجر
Advertisements

أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية بيانًا، منذ قليل، أنه في اليوم الأول لتطبيق التكلفة الجديدة لمنظومة الخبز، والتي بدأت، اليوم الثلاثاء، قامت، اليوم، كل مديريات التموين والتجارة الداخلية والتابعة لوزارة التموين، بالمرور الدوري والميداني على أرض الواقع على معظم المخابز على مستوى الجمهورية؛ وذلك لمتابعة سير العمل فى المخابز وانتظام صرف الخبز للمواطنين بموجب البطاقات التموينية والتأكد من التزام كل المخابز بالتعليمات الوزارية المنظمة للعمل، والخاصة بالمواصفات والجودة والأوزان.


وقام مفتشو التموين، اليوم، بعمل حملات موسّعة على المخابز بالمحافظة للتأكد من انتظام إنتاج الخبز المدعم وطرحه للمواطنين بالسعر المقرر وهو 5 قروش، وتذليل أي عقبات تواجه منظومة الإنتاج، وأنه يتم إنتاج ما يقرب من 250 و275 مليون رغيف فى اليوم، من جانب أكثر من 30 ألف مخبز.


مع تأكيد مجموعة من الثوابت فى منظومة الخبز، ومن أهمها بقاء سعر رغيف الخبز للمواطن المصرى وهى (5 قروش على بطاقة التموين)، وعدم المساس بسعره.


وهو الأقل سعرًا على المستوى العالمي، كما أنه من بين المخبوزات الأفضل من حيث القيمة الغذائية، مع استمرار تحمُّل الدولة ممثلة فى وزارة التموين لفرق التكلفة الإنتاجية لرغيف الخبز الواحد، والتى تصل لأكثر من (50 قرشًا)، وكذلك المحافظة على الكميات المتوفرة نفسها للمواطن المصرى يوميًّا.



أخبار تهمك

فضيحة التسريبات تهز الزمالك

منذ ساعتين و 32 دقيقة

والد ميسي يحرج رئيس برشلونة

منذ ساعة و 19 دقيقة

بداية الثورة.. كومان يطلب التعاقد مع ثلاث صفقات مدوية

منذ حوالي 17 ساعة

مرشح لرئاسة برشلونة يتعهد بإقالة كومان

منذ أقل من ساعتين

نجم نيس السابق على رادار برشلونة في الميركاتو الصيفي

منذ ساعة و 24 دقيقة

أجبرته على الرحيل.. أسرار الـ60 دقيقة بين الخطيب ورمضان صبحي

منذ حوالي 3 ساعات

تركي آل الشيخ: تعبت وأنا بقول متصدقوش حد بيتكلم عني

منذ حوالي 14 ساعة

تفاصيل أزمة أمير مرتضى في مباراة الزمالك ونادي مصر

منذ حوالي 4 ساعات

"حماية المستهلك" تزف خبرا سارا بشأن مصروفات "أتوبيسات" المدارس (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

خبر سار.. مصر تسيطر على فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

المشروع الذي يحسم بقاء ليونيل ميسي في برشلونة

منذ نصف ساعة

مفاجأة جديدة بشأن رمضان صبحي والأهلي

منذ يوم

الأهلي يرد على التعاقد مع نجم الزمالك السابق.. والخطيب يجهز مفاجأة

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. رمضان صبحي يرد "فلوس" الأهلي ويرفض مبدأ العودة

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يقترب من التوقيع مع نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - برشلونة يوافق علي بيع ميسي.. ويحدد شروط رحيله

منذ حوالي 15 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:44 ص

خبر سار.. مصر تسيطر على فيروس كورونا (فيديو)

مرشح لرئاسة برشلونة يتعهد بإقالة كومان

10:26 ص

المشروع الذي يحسم بقاء ليونيل ميسي في برشلونة

11:33 ص

والد ميسي يحرج رئيس برشلونة

10:43 ص

الأهلي يقترب من التوقيع مع نجم الزمالك السابق

07:45 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية