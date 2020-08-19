الغزل والنسيج: 95% من إنتاج القطن يصدر إلى الخارج مادة خام

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 11:28 ص
رقية جمال
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قال الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، إن تداول القطن أصبح غير محكم خلال السنوات الأخيرة بالإضافة إلى حدوث غش وتلوث فيه ما أفقد القطن المصري سمعته في العالم.

وأضاف "مصطفى"، خلال حواره مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر "قناة مصر الأولى"، اليوم الأربعاء، أن 95% من حجم إنتاج القطن يصدر بشكل خام، أي أنه لا يصدر بأسعار تعبر عن قيمته الحقيقية كأفضل قطن في العالم، ومن ثم فإن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتحديدًا من العام الماضي، تدخلت بخطة استراتيجية لتطوير صناعة الغزل والنسيج تبدأ بالقطن. 

ولفت رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، إلى أن التجربة بدأت في محافظتي الفيوم وبني سويف، حيث تستلم الدولة القطن من الفلاح وتمنحه الأكياس الصحيحة التي يقوم بتعبئة القطن فيها لضمان عدم حدوث تلوث، ويجرى عمل مزاد يومي على الأقطان. 

وأردف، إلى أن محافظتي البحيرة والشرقية دخلتا المنظومة، لافتًا إلى أنهما أكبر محافظتين تمتلكان مساحة منزرعة من القطن بعد محافظة كفر الشيخ، إذ يجرى تدشين محالج جديدة فيها، ومشددًا على أن العام القادم سيشهد بورصة للسلع الزراعية من ضمنها القطن المصري.

وأشار "مصطفى"، إلى وجود 25 محلجًا تابعًا لقطاع الأعمال العام و15 تابعًا للقطاع الخاص، مشددًا على أنه سيجرى تطوير 7 من محالج قطاع الأعمال العام، إذ جرى تطوير محلج الفيوم، كما سيجرى تطوير 3 محالج أخرى في أكتوبر القادم، على أن يجرى استكمال 3 محالج أخرى الموسم القادم، حفاظًا على القطن المصري ومنع تلوثه، حتى تتمكن مصر من بيعه بقيمته الحقيقية.

وقال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن الطلب انخفض على كثير من منتجات شركات قطاع الأعمال بعد دخول شركات القطاع الخاص للمنافسة.

وأضاف "توفيق"، خلال تصريحات تليفزيونية، أن خسائر قطاع الغزل والنسيج العام الماضي 2.5 مليار جنيه.

وتابع: "نعمل على إعادة القطن المصري إلى مكانته المحلية والعالمية"، مستكملًا: "انتهينا من تطوير محالج الفيوم للقطن، ونطور محالج جديدة في محافظات أخرى".

وفي سياق آخر، افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشروع المنطقة الصناعية في مدينة الروبيكي، وذلك في الجزء الخاص بالنسيج، والذى يضم 6 مصانع جديدة للغزل والنسيج، وحيث يضم المجمع الصناعي الجديد بالروبيكي في مرحلته الأولى ٦ مصانع، هي:

مصنع الغزل الرفيع وآخر للغزل السميك، و٣ مصانع لتحضير النسيج وللنسيج الدائري والمستطيل، وآخر للصباغة والطباعة، مجهزة بأحدث الماكينات التي تم استيرادها من أكبر وأهم الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، لتعمل وفق أحدث النظم والبرامج التكنولوجية.

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