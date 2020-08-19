تنفيذ 168 مشروعا للشباب ضمن مبادرة "مشروعك بالفيوم" (صور)

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 11:23 ص
بوابة الفجر
ريهام على
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أعلن الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، عن تنفيذ 168 مشروعًا، بداية من شهر يناير الماضي حتى الآن، ضمن مبادرة المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية، بتكلفة بلغت 120 مليون جنيه، وفرت 872 فرصة عمل للشباب، بالتنسيق بين المحافظة وعدد من البنوك المشاركة بالمبادرة. 

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، والمحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد، والأستاذ هانى الحسينى مدير المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" بمحافظة الفيوم، ومديري بنوك "الأهلى المصري" و"القاهرة" و"مصر" و"الاسكان والتعمير" و"الأسكندرية" و"ناصر الاجتماعي" و" الزراعي المصري" ومندوبي مبادرة "مشروعك" بمجالس المدن.

أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أنه تم خلال الاجتماع استعراض أهم المشروعات التي تم تنفيذها بالمبادرة وهي مشروعات "تسمين ماشية، ومصانع للأعلاف وأخرى للمراتب، ومحلات بيع ملابس جاهزة، ومحلات بقالة، ومخازن سيراميك، ومحلات تجارية لأغراض متنوعة كالتصوير وبيع الوجبات السريعة" بالإضافة إلى الباكيات التي أقيمت في الأماكن المخصصة للتسوق، للحد من ظاهرة تكدس المواطنين والباعة الجائلين، والتي ساهمت بشكل كبير في نسبة أمان واستقرار لمالكيها.

وأكد المحافظ على ضرورة المشاركة الفاعلة لجميع البنوك بالمبادرة، لما لذلك من أثر فعال فى دعم الاقتصاد الوطنى وتوفير دخول دائمة للعمالة غير المنتظمة، مشددًا على ضرورة تيسير إجراءات الحصول على قروض التمويل أمام المتقدمين، بهدف التوسع فى تنفيذ المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بجميع مراكز وقرى المحافظة، وتوفير فرص عمل حقيقية ودخول دائمة للعمالة غير المنتظمة.

واشار محافظ الفيوم إلى ضرورة التسويق الجيد، والعمل على توعية المواطنين بفوائد تلك المشروعات، وتنشيط العمل بمختلف أفرع مشروعك بمجالس المدن، والتوسع فى تنفيذ المبادرة وتيسير الإجراءات أمام المستفيدين، مع إتاحة فرص تمويلية لمشروعات القرى المنتجة مثل الخزف والفخار والسجاد اليدوى، وغيرها من الصناعات، للاستفادة من الميزة النسبية لهذه القرى وتحقيق عائد اقتصادى مناسب ودائم للعاملين بهذه المشروعات، موجهًا بحصر العمالة غير المنتظمة والتنسيق بين مسئولي "مشروعك" والقوى العاملة، لوضع الخطط المستقبلية على رؤية منهجية لتنفيذ مشروعات تستوعب تلك العمالة، موجهًا بزيادة المشروعات كثيفة العمالة.

خلال الاجتماع شدد المحافظ على ضرورة مراعاة الإجراءات الاحترازية بفروع البنوك ومقار مبادرة "مشروعك"، مع استمرار أعمال التعقيم والتطهير، للحفاظ على سلامة العاملين والمترددين على هذه الأماكن من الإصابة بالأمراض المعدية ومنها فيروس كورونا المستجد، فى إطار توجهات الدولة لإعادة عجلة الاقتصاد مع مواصلة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة.

وفى ختام الاجتماع استمع محافظ الفيوم لمطالب مندوبي فروع مشروعك بمجالس المدن التى تمثلت في العمل على زيادة التفاعل بين برنامج مشروعك والبنوك، وتيسير إجرءات الحصول على القرض، وفتح مجالات جديدة للمشروعات كمشروعات الدواجن والمجازر الآلية.
تنفيذ 168 مشروعا للشباب ضمن مبادرة "مشروعك بالفيوم" (صور)
تنفيذ 168 مشروعا للشباب ضمن مبادرة "مشروعك بالفيوم" (صور)
تنفيذ 168 مشروعا للشباب ضمن مبادرة "مشروعك بالفيوم" (صور)
تنفيذ 168 مشروعا للشباب ضمن مبادرة "مشروعك بالفيوم" (صور)
تنفيذ 168 مشروعا للشباب ضمن مبادرة "مشروعك بالفيوم" (صور)
تنفيذ 168 مشروعا للشباب ضمن مبادرة "مشروعك بالفيوم" (صور)

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مشروعات الشباب كورونا فيروس كورونا بوابة الفجر الفجر العمالة الغير المنتظمة

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