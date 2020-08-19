عاجل.. إحباط محاولة تهريب مخدرات بـ30 مليون جنيه بنفق الشهيد

نجحت الأجهزة الأمنية، بوزارة الداخلية، في إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من الحشيش والبانجو والأفيون وزنت أكثر من طن تُقدر قيمتها بحوالى 30 مليون جنيه.





بداية الواقعة، تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، نشاط (أحد العناصر الإجرامية – له معلومات جنائية) تخصص فى مجال تهريب المواد المخدرة نبات البانجو المخدر عبر نفق الشهيد أحمد حمدى من منطقة شرق القناة إلى غربها وترويجها على نطاق واسع على عملائه مستخدم (سيارة نقل، ومقطورة "براد")، وإعداده مخازن سرية بسقف المقطورة ليصبح بمنأى عن الضبط.





وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن السويس، أمكن ضبط أحدهما حال استقلاله السيارة المشار إليها، حال تواجده بالمنطقة غرب نفق الشهيد أحمد حمدى بدائرة قسم شرطة الجناين وبتفتيش السيارة أمكن ضبط (3893 طربة لمخدر الحشيش وزنت 400 كيلو جرام – 215 لفافة كبيرة الحجم لنبات البانجو المخدر وزنت 600 كيلو جرام – 10 لفافات لمخدر الهيدرو المادة المؤثرة لمخدر البانجو"معدله وراثيًا" وزنت 10 كيلو جرام – كمية من مخدر الأفيون وزنت 5 كيلو جرام - مبلغ مالى – هاتف محمول).





وبمواجهته أقر بحيازة المواد المخدرة، وأضاف بقيام شخصين "غير محددين" بتجهيز المخزن السرى بالمواد المخدرة بقصد تهريبها من شرق القناة إلى غربها بقصد الإتجار فيها وترويجها بمحافظات الوجه البحرى والقبلى.





وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (30000000 – ثلاثون مليون جنيه تقريبًا).









وألقى ضباط مباحث القاهرة، القبض على صاحب شركات البناء مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في 118 حكم حبس، في قضايا "تبديد، شيكات" بلغ إجمالي مدة العقوبة فيها 70 سنة حبس، وكفالات بلغت 23 ألف جنيه بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، وحرر محضر بالواقعة.





كانت وزارة الداخلية، شنت حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، لاستهداف صور الخروج على القانون كافة، وحائزي الأسلحة النارية غير المرخصة التي تستخدم في المشاجرات وأعمال العنف، واستهداف الهاربين من الأحكام القضائية المتنوعة خاصة التي أوشكت على السقوط، وذلك بالتنسيق مع مديريات المختلفة، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، حيث تمكنت خلال 24 ساعة من "ضبط 206 قطعة سلاح ناري، 255 قضية مخدرات وتنفيذ 83134 حكما قضائيا متنوعا".





وجاء من ضمن المضبوطات، 206 قطعة سلاح ناري، بحوزة 192 متهما، حيث تم ضبط 16 بندقية آلية، و48 بندقية خرطوش، و16 طبنجة، و126 فرد محلي، وطلقة مختلفة الأعيرة، و275 قطعة سلاح أبيض.



