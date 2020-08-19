وكيل تعليم الفيوم يهنئ المصريين بالعام الهجري الجديد

تقدم الأستاذ محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، وجميع قيادات التربية والتعليم بالفيوم، بالتهنئة القلبية الخالصة للمعلمين الشرفاء والطلاب وأولياء الأمور وشعب الفيوم الكريم، وجموع طوائف الشعب المصري العظيم، والأمة الإسلامة بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1442.





وأشار، إلى فضل هذه المناسبة الطيبة العطرة، وما تحركه في النفوس من قيم سامية، وكذلك الأهمية التاريخية للحدث العظيم، حيث كانت الهجرة تحولًا جذريًا في تاريخ الدعوة وما تبعها من ايجابيات، وبينت الهجرة العديد من السمات السمحة للدين الإسلامي، وتنوعت الدروس المستفادة من الهجرة حيث البذل والعطاء ومجاهدة النفس والبحث عن آليات جديدة في توطيد الفكرة ونشر الوعي والتكاتف والمشاركة بين طوائف الشعب المختلفة لتحقيق تقدم الشعوب وتنميتها، داعيًا الجميع إلى وحدة الصف، والتكاتف من أجل النهوض بالمجتمع، والأخذ من دروس الهجرة العبرة والعظة.





داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وقائدها وشعبها وأن يجعله عام هجري خير ويمن وبركة وتنمية وازدهار في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وان يعيد هذه المناسبة المباركة على الشعب المصري العظيم وأن يعيده الله علينا وعلي الأمة العربية والإسلامية والعالم أجمع بالخير واليمن والبركات والأمن والاستقرار.





وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، خروج 591 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26135 حالة.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 913 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.



