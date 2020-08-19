تعرف على أخر موعد لعروض كارفور السعودية بمناسبة رأس السنة الهجرية 1422

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 12:00 م
كارفور السعودية
كارفور السعودية
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تعرف على أخر موعد لعروض كارفور السعودية بمناسبة رأس السنة الهجرية 1422

أخر موعد لعروض كارفور السعودية بمناسبة رأس السنة الهجرية 1442، يهتم كافة السعوديين بالمملكة الأن لمعرفة أخر موعد لعروض كارفور بمناسبة رأس السنة الهجرية 1442، الذي يحل علينا يوم الخميس المقبل الموافق 20 أغسطس 2020، بحيث ينتهي قبلها المواطنين من شراء كافة احتياجاتهم من المول والسوبرماركت قبل أنتهاء العرض، الذي ساهم وبشكل كبير في تخفيف العبء عن المواطنين خاصة في ظل أنتشار مرض كوفيد 19 والمعروف عالميًا بفيروس كورونا القاتل، وركود الحالة الإقتصادية العالمية التي تعرضه لها مؤخرًا.

أخر موعد لعروض كارفور السعودية 1442
أعلنت أدارة كارفور في وقت سابق، على فتح الخصومات والتخفيضات امام كافة المواطنين السعوديين في كارفور بداية من يوم الأربعاء 12 أغسطس 2020 الموافق 22 ذو الحجة 1441، وتستمر حتى يوم 25 أغسطس 2020 يوم 6 محرم 1442، أو حتى نفاذ مخزون المنتجات المعروضة في الفروع، بحيث يمكن للجميع للمواطنين الأنتهاء من شراء كافة الاحتياجات قبل أنتهاء العرض.

عروض كارفور السعودية بمناسبة رأس السنة الهجرية 1422
1- المنتجات الغذائية والجبن و المجمدات.
2- الخضراوات والفاكهة واللحوم و الفراخ و الأسماك.
3- معلبات و الحلويات.
4- المنظفات و أدوات العناية الشخصية.
5- الأدوات المنزلية وأدوات المطبخ و الطهى.
6- الأجهزة الكهربائية والموبايلات التلفزيونات.

مظاهر احتفالات برأس السنة الهجرية 1442
1- إعطاء اجازة رسميه للعاملين بكافة القطاعات

2- نصب خيام كبيره ويرتدون الأبيض

3- ويأتون بشيخ يتلو القران والذكر

4- وأقامه مجالس يذكر فيها ما جاء في السيرة النبوية.

تعرف على أخر موعد لعروض كارفور السعودية بمناسبة رأس السنة الهجرية 1422

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