سارت على نهج العطاء.. الإمارات تحوّلت إلى أيقونة عالمية للإنسانية

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 10:09 ص
الإمارات
الإمارات
وكالات
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تحولت دول الإمارات، إلى أيقونة عالمية للعمل الإنساني، بفضل جهود القيادة الرشيدة، التي سارت على نهج العطاء الذي خطه القائد المؤسس، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

 

وبمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، الذي يصادف الـ 19 من أغسطس من كل عام، قالت الدكتورة موزة سعيد البادي، مدير إدارة نظم المعرفة بهيئة الموارد البشرية في أبوظبي، إن أيادي الإمارات البيضاء، امتدت على طول الخريطة العالمية، لتغيث البلاد المنكوبة، وتساعد الدول المحتاجة، طبياً وإغاثياً وتنموياً، ضاربة أروع الأمثلة في تكاتف الإنسان مع أخيه الإنسان، ولا عجب في ذلك فحب البذل والعطاء هو طبع متأصل في نفوس أبناء الإمارات.

 

وكانت البادي، عبّرت عن فخرها واعتزازها بالمكانة التي تبوّأتها الإمارات، متقدمة دول العالم في منح المساعدات الإنسانية قياساً بدخلها القومي، ولسنوات عديدة، ليقف العالم احتراماً وتقديراً لبذلها وعطائها لدوله وشعوبه.

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