جامعة حلوان تعلن شروط القبول بالمدن الجامعية لعام 2020/2021

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 10:05 ص
ارشيفية
ارشيفية
أية حمروشي
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أعلنت جامعة حلوان برئاسة الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، عن فتح باب التقدم للإلتحاق بالمدن الجامعية اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق ١ سبتمبر ٢٠٢٠ وحتى يوم الخميس الموافق ١٠ سبتمبر ٢٠٢٠ حيث يتم تسجيل بيانات الطلاب من خلال الرابط التالي من هنا، كما اوضحت الجامعة شروط قبول الطلاب بالمدن الجامعية وفقا للقواعد التالية:

١- أن يكون الطالب من الطلاب المقيدين المنتظمين بكليات الجامعة في أقسام الليسانس أو البكالوريوس.

٢- يقبل الطلاب المقيدون بالدراسات العليا بكليات الجامعة في حالة وجود أماكن خالية ووفقا لظروف اجتماعية ملحة.

٣-الا يكون الطالب من سكان القاهرة الكبري وأن يكون حاصلا على الثانوية العامة من خارج القاهرة الكبري ولايجوز التجاوز عن هذا الشرط الا بقرار من السيد الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة إذا وجدت أسباب قهرية تبرر ذلك.

٤-أن يكون الطالب قد سدد الرسوم المستحقة عليه سواء للكلية أو المدينة الجامعية. 

٥-الا يكون قد حكم عليه بأحد العقوبات التأديبية الواردة في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.

٦- الا يكون قد وقعت عليه عقوبة الحرمان من الإقامة لأي مدة في العام السابق مباشرة او عقوبة الحرمان النهائي من الإقامة.

٧-الا يكون قد أنهيت إقامته لعدم سداد رسوم الإقامة.

٨-الايكون محولا الي الجامعة من كلية مناظرة.

٩-الايكون مقبولا باحد كليات الجامعة الموجود لها نظير في محافظه مالم ترفض تلك الكلية تحويله إليها.
١٠- أن يخضع لاحكام الكشف الطبي الدوري ويثبت خلوه من الأمراض المعدية.

١١- تكون الأولوية في الإقامة لطلاب السنوات النهائية ثم التالية لها تنازليا، حسب الأماكن الشاغرة مع الاخذ في الاعتبار الأعلى تقديرا فالاصغر سنا فالابعد سكنا.

١٢- في حالة وجود أماكن شاعرة ينظر في شغلها من المنقولين المتخلفين بمواد ويجوز التجاوز عن شرط الأصغر سنا والابعد سكنا اذا وجدت أسباب قوية تبرر ذلك وتكون بقرار من السيد الأستاذ الدكتور نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

١٣- يجوز قبول الطلاب خلال العام الجامعي في حالة خلو أماكن أثناء العام الجامعي، ويراعي عند الترشيح لشغل هذه الأماكن الرجوع إلى قائمة الانتظار ومراعاة القواعد السابق الإشارة إليها.

١٤- يجوز قبول الطلاب المنتسبين في حالة وجود أماكن شاغرة بقرار من السيد الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة.

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