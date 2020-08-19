الذهب يهبط دون مستوى 2000 دولار تزامنا مع ارتفاع الدولار

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 09:50 ص
بوابة الفجر
رويترز
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 نزل الذهب عن ألفي دولار للأوقية (الأونصة) يوم الأربعاء في حين ارتفع الدولار فيما يترقب مستثمرون محضر أحدث اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1993.34 دولار للأوقية بحلول الساعة 0505 بتوقيت جرينتش بعدما سجل أعلى مستوى في أسبوع عند 2014.97 دولار للأوقية يوم الثلاثاء.

وفقد الذهب في العقود الآجلة في الولايات المتحدة 0.5 بالمئة إلى2002.40 دولار.

وقالت مارجريت يانج من ديليفكس ”الذهب ينزل لأن الدولار ارتفع قليلا هذا الصباح. على المدى القصير، قد يوقف تعافي الدولار الأمريكي الاتجاه الصعودي للدولار“.

وتابعت ”سجل الذهب مكاسب ثلاثة بالمئة في اليومين الفائتين ما يجعل أسعار المعدن عرضة لعمليات جني أرباح“.

وارتفع مؤشر الدولار 0.1 بالمئة مقابل منافسيه بعدما هبط لأقل مستوى في عامين في الجلسة الماضية. وارتفاع الدولار يزيد من تكلفة الذهب لحاملي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 0.2 بالمئة إلى 27.70 دولار للأوقية، في حين فقد البلاتين 0.4 بالمئة إلى 952.88 دولار ونزل البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 2170.29 دولار.


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