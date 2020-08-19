دي ماريا: جئت لباريس سان جيرمان لكتابة المجد

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 10:18 ص
دي ماريا
دي ماريا
وكالات
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أكد آنخيل دي ماريا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي والذي قاد فريقه لنهائي دوري الأبطال بهدف وصناعتين أمام لايبزيج الألماني، أنه جاء للمدينة الفرنسية من أجل صناعة التاريخ، وأن التأهل للنهائي مهم للغاية.

وأضاف في صاحب 32 عاماً في تصريحات تليفزيونية بعد المباراة التي احتضنها ملعب النور في لشبونة: "سعيد جداً، الجائزة هي للفريق بأكمله، أعتقد أننا قدمنا مباراة كبيرة، كنا نرغب في صناعة تاريخاً للنادي، جئت إلى باريس لصناعة التاريخ والمجد والآن أنا في النهائي، وهو الأمر المهم جداً بالنسبة لنا".

وتأهل "بي إس جي" لنهائي دوري الأبطال للمرة الأولى في تاريخه، لينتظر الأحد المقبل المتأهل من المربع الذهبي الآخر بين بايرن ميونخ الألماني، وليون الفرنسي.

وأضاف: "فرص تأهل الفريقين للنهائي كانت متساوية، واتفقنا على بذل كل ما لدينا لتحقيق الفوز والتأهل وهو ما حدث، دخلنا منذ اللحظة الأولى لالتهام المنافس".

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