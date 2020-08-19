تفاصيل أزمة أمير مرتضى في مباراة الزمالك ونادي مصر

شهدت مباراة الزمالك ونادي مصر أزمة قوية في المقصورة الرئيسية لملعب الكلية الحربية، بعد نهاية لقاء الفريقين، مساء أمس الثلاثاء بالتعادل السلبي، في إطار الجولة العشرين للدوري المصري.

وبدأ الأمر بمشادة بين أمير مرتضى منصور المشرف على فريق الكرة، وأحد المشجعين، الذي سخر من أمير قائلًا "هل ستخضم من اللاعبين هذه المرة 20 جنيهاً؟".

ورد أمير منفعلًا "لماذا تتحدث عن الفريق؟ هل أنت مشجع.. اللقاء بدون جماهير"، ليرد المشجع بأنه رجل أمن، وهو ما تم التقاطه بالصور عبر أحد الحاضرين، وحدثت أزمة حادة في المقصورة.

وتدخل الحاضرون لإنهاء المشاجرة سريعًا، وخروج أمير مرتضى منصور من المقصورة.

كما تقرر إلغاء المؤتمر الصحفي عقب اللقاء، لعدم حضور مدربي الزمالك وإف سي مصر.