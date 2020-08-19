الحضري لرمضان صبحي بعد أزمته مع الأهلي: "متكررش غلطتي"

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 07:15 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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علق عصام الحضري حارس مرمي النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، على الأزمة التي أثيرت مؤخرا، بشأن رحيل رمضان صبحي عن جدران القلعة الحمراء وانتقاله لصفوف نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

وتحدث الحضري في تصريحات تلفزيونية لبرنامج أوضة لبس المذاع عبر فضائية النهار، "أنصح رمضان صبحي بالبقاء داخل جدران النادي الأهلي وعدم الرحيل عن النادي، وعدم تكرار تجربتي وندمي بعد رحيلي عن النادي وانتقالي لنادي سيون السويسري".

 

وأضاف، "تمنيت لو أن أحد قام بنصحي قبل انتقالي لصفوف نادي سيون السويسري، وشعرت بقيمة النادي الأهلي عندما رحلت عنه خلال الأعوام الماضية".

 

وواصل:"رحيلي الي سيون السويسري جاء في وقت متأخر من العمر خاصة وأنني رحلت عن النادي الأهلي في عمر 35 عاما ،وموقف رمضان صبحي يختلف عني تماما، ولو عاد بي الزمن مجددا لاعتزلت داخل القلعة الحمراء ".

 

وأتم:"رمضان صبحي كان لديه القدرة على تعويض الفوارق المالية خلال السنوات القادمة، خاصة وأنه مازال صغيرا في السن ولازال امامه وقت طويل لجلب المال، وموقف فتحي مختلف عن رمضان نهائيا والسبب عامل السن بين الثنائي، واقتراب أحمد فتحي من الاعتزال خلال السنوات القادمة".

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