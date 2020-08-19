أمينة خليل عن فيلم توأم روحي: "سعيدة جدا بمشاركتي فيه"

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 01:45 ص
بوابة الفجر
رشا عادل
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أعربت الفنانة أمينة خليل، عن سعادتها بالمشاركة في فيلمها الجديد "توأم روحي" مع النجم حسن الرداد وذلك من خلال مداخلة تليفونية إلى برنامج "مساء دي أم سي" الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان عبر شاشة قناة "دي ام سي".

وقالت أمينة: "شديدة السعادة بمشاركتي في هذا العمل، حيث إنه يجمع بين الرومانسية والأكشن وعودة السينما بشكل عام من جديد هي خطوة مهمة في الفترة الأخيرة، خاصة في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد".

وعن الانتقادات التي تعرضت لها على السوشيال ميديا بسبب صورها:"طول عمري بقول إن السوشيال ميديا لازم الواحد يفصل حياته عنها شوية".

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