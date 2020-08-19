المالية تصدر تحذيرا للمواطنين بشأن مبادرة "ما يغلاش عليك" (فيديو)

وجه محمد عبدالفتاح، مساعد وزير المالية، مناشدة للمواطن قبل توجهه للشراء من خلال مبادرة "ما يغلاش عليك"، قائلا: "قبل ما تشتري إتأكد من السعر على الموقع".





وأشار "عبدالفتاح"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، مساء الثلاثاء، إلى أن المبادرة تتيح للمواطن شراء السلع المعمرة وغير المعمرة، وبأسعار مخفضة، موضحا أن كل المواطنين يستفيدون بالمبادرة وما تقدمه من خصومات، معلقا: "اللي معاه بطاقة تموين أو مش معاه بيستفاد من المبادرة".

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وأوضح أنه تم تحديث لآليات المبادرة بإضافة إمكانية الاستفادة من المتبقي من الدعم التمويني، حيث يتم تحويل المتبقي لرصيد يمكن للمواطن الشراء به، منوها بأن أي مواطن يجد اختلاف في السعر عليه ابلاغ جهاز حماية المستهلك.





وأعلن بنك مصر مشاركته في مبادرة رئيس الجمهورية لتشجيع المنتج المحلي وتحفيز الاستهلاك «ما يغلاش عليك» والتي بدأت الشهر الماضي، وتستمر لمدة 3 أشهر.





وقال بنك مصر في بيان، إن مشاركته في المبادرة تأتي انطلاقًا من دوره الريادي في دفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام في البلاد، باعتباره أحد أهم ركائز الاقتصاد المصري، وأن بنك مصر من أوائل البنوك التي قامت بالاشتراك في المبادرة وتقديم كافة وسائل الدعم لإنجاحها بما يمتلكه البنك من مقومات كبيرة تتمثل في امتلاكه شريحة كبيرة من العملاء المستهدفين للمبادرة من الموظفين، وكذا أصحاب المعاشات، وامتلاكه لحوالي 700 فرعًا منتشرة في كافة أنحاء الجمهورية بالإضافة إلى امتلاك بنية تكنولوجية متميزة.





وأضاف أنه قام بإعداد حزمة من العروض المتميزة لعملائه الراغبين في الاشتراك بالمبادرة، منها إتاحة تقسيط مشتريات عملاء البطاقات الائتمانية مع تخفيض الفائدة إلى أقل فائدة ممكنة لتصل إلى 16% سنويًا على الرصيد، وتقديم قروض شخصية لتقسيط المشتريات بأسعار عائد أقل بنسبة 1% عن الأسعار المطبقة خارج المبادرة، مع الإعفاء الكامل للمصاريف الإدارية لمدة تقسيط تصل الى 24 شهرًا وبقيمة مشتريات تصل الى 25 ألف جنيهًا مصريًا.



