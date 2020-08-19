هاني محروس يكشف تفاصيل تعاون مصطفى حجاج ورضا البحراوي في كليب "أبويا قالي"













كشف المنتج هاني محروس، تفاصيل تعاون الفنان مصطفى حجاج مع المطرب رضا البحراوي، في كليب "أبويا قالي" من خلال تصريحاته لبرنامج "et بالعربي".وقال هاني: "أغنية (أبويا قالي) التى أنتجها للفنانين مصطفى حجاج ورضا البحراوي، هي هدية لكل الآباء الذين ربوا أولادهم على الجدعنة والشهامة منذ طفولتهم".وأضاف: "فضلت تصوير كليب الأغنية في منطقة روض الفرج لكونها منطقة شعبية".وتابع: "فكرة الأغنية برغبة من المنتج هاني محروس، لدعم فكرة ترسيخ الأصول والمبادئ التي نشأ عليها هو وجيله على احترام الآباء والكبار، فمن هنا جاءت كتابة كلمات أغنية أبويا قالي".وأشار أن كلمات الأغنية:(أبويا قال لي زمان)يا ابني أنا بحذركخليك برىء وإياكالدنيا دي تغيركوابعد عن اللي يعطلكفي السكة ويأخرك".واختتم:"وأثناء التحضير للأغنية، اقترح "حجاج"، على المنتج هاني محروس مشاركة رضا البحراوي في أداء الأغنية ليتواصل هاني مع رضا لاقتراح الفكرة فيلبي على الفور البحراوي طلب هاني محروس ويرحب بالغناء مع مصطفى حجاج، وهو الأمر الذي يصف مشاعر المنافسة الشريفة في مجال الغناء الشعبي باسمين كبيرين مثل حجاج والبحراوي".